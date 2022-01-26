Минздрав запустил горячую линию и проверит больницы по поводу повышения зарплат медикам

Ляшко заверил, что медикам в каждом уголке страны повысят зарплаты.

Минздрав будет инициировать проведение Госаудитслужбой проверки медицинских учреждений Украины, которые имеют возможность поднять зарплату медикам, но заявляют о якобы своей несостоятельности или переводят своих работников на полставки, уплачивая "минималку". Инспекции проверят каждое такое заведение, а в случае обнаружения нарушения руководителя медучреждения ожидает наказание.

Об этом заявил на брифинге глава Минздрава Виктор Ляшко.

Ляшко указал, что Минздрав подробно мониторит ситуацию в каждом регионе. А поэтому, по его словам, руководитель заведения, который решит таким образом "сэкономить" бюджет больницы за счет обычного врача или медсестры, получит наказание.

"Ситуация, когда на счетах больницы лежат десятки миллионов гривен остатка, но медицинский коллектив работает за минималку - абсолютно недопустима. Поэтому Минздрав будет инициировать проведение Госаудитслужбой проверки каждого медицинского учреждения, которое в своих отчетах будет демонстрировать неспособность выплатить новую базовую заработную плату. Также проверки будут ждать и те больницы, в которых руководители принудительно пытаются перевести медиков на неполную ставку, при этом оставляя работу полный рабочий день", - заявил Ляшко.

В то же время он отметил, что в Украине есть неединичные больницы, которые еще до принятия постановления о повышении зарплат медикам выплачивали своим работникам от 20 до 30 тысяч гривен. По его данным, речь идет не о Киеве, а об отдаленных регионах, которые обеспечивают достойный уровень оплаты труда сотрудникам.

"Также отмечу, что Министерство здравоохранения создало контакт-центр, где по номеру телефона: 0-800-60-20-21 можно получить ответы по формированию состоятельной сети учреждений здравоохранения, госпитальных округов и выплат базовой заработной платы", - добавил Ляшко.

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В то же время глава Минздрава обратил внимание, если заведение здравоохранения пока не в состоянии выплатить своим работникам новую заработную плату, оно получит финансирование по отдельному пакету от НСЗУ.

"Государство готово оказать поддержку большинству здравоохранительных учреждений, которые в этом нуждаются. Медучреждения, которые не могут выполнить постановление Правительства по обеспечению рыночной заработной платы медработникам по объективным причинам, получат финансирование по отдельному пакету от НСЗУ, который будет иметь четкие цели по каждой больнице с определением места больницы в состоятельной сети Этот пакет финансирования будет выдаваться на полгода. Однако, хочу отметить, что мы будем верифицировать каждое такое медучреждение, которое декларирует, что нуждается в помощи от государства, чтобы понять, куда были потрачены средства и почему их не хватило на обеспечение достойной заработной платы медицинским работникам", – пояснил Ляшко.

Напомним, Кабинет Министров Украины принял постановление, которым установил базовую заработную плату для медицинских работников на уровне 13 500 гривен для медицинской сестры и 20 тысяч - для врача. Впрочем, это базовый уровень, и в каждом конкретном заведении руководители, согласно коллективному договору, могут и должны платить более высокие заработные платы.

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