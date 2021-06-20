Минздрав запустил в Сети "флешмоб" среди вакцинированных от коронавируса: как присоединиться

О своей вакцинации можно рассказать в соцсети и добавить к публикации рамку от Минздрава.

В Министерстве здравоохранения Украины начали так называемый флешмоб для украинцев, которые вакцинировались от коронавируса. Привитых граждан призвали сообщать об этом в соцсетях, добавляя к главной фотографии в профиле рамку с соответствующей надписью.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава в Facebook.

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"В Украине уже сделали более 2 миллионов прививок от COVID-19, и если вы уже привились или запланировали поход в пункт вакцинации — расскажите об этом на своей странице в соцсетях", — призывают в Минздраве.

Для этого, как объясняется, пользователям Facebook необходимо написать пост и добавить к фотографии в профиле Facebook новую рамку Минздрава, которая называется "Я вакцинуюсь".

Подробная инструкция по установке тематической рамки:

Перейдите на страницу www.facebook.com/profilepicframes.

Слева в строке поиска найдите рамку, введя ее название "Я вакцинуюсь" или имя автора: Минздрав.

Выберите нужную рамку из списка результатов.

Нажмите "установить как аватар".

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"Всем хочется вернуться к привычной жизни, без ограничений ездить на отдых и видеться с друзьями! Чтобы ускорить возвращение — нужен иммунитет к коронавирусу", — добавили в Минздраве.

Напомним, в Украине за последние сутки привито от коронавируса 25 603 человека. С начала прививочной кампании привито 1722327 человек, из них получили 1 дозу — 1 722 325 человек полностью иммунизированы и получили две дозы — 359 777 человек.

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