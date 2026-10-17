Мир, безопасность и европейская интеграция: Терехов назвал ключевые приоритеты государственной политики

Игорь Терехов

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Украине нужна не временная передышка, а длительный мир, который будет обеспечивать безопасность украинских городов и устранит угрозу распространения войны в Европе.

Об этом заявил глава Ассоциации прифронтовых городов и общин Игорь Терехов, выступая онлайн перед европейскими партнерами в рамках мероприятия «Сила общин – общее будущее: муниципальное партнерство с Украиной в действии», которое состоялось в Брюсселе в рамках Европейской недели регионов и городов

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По его мнению, основой такого мира должна стать сильная Украина, защищенные общины, боеспособная армия, устойчивая экономика и интеграция государства в европейское политическое и пространство безопасности.

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«Мы становимся сильнее не ради нескончаемой войны. Украина желает мира. Города, ежедневно платящие за эту войну человеческими жизнями, особенно остро ощущают эту потребность», – отметил руководитель АПМГ.

Он подчеркнул, что долгий мир зависит не только от военных и дипломатических решений, но и от того, какой будет Украина после войны. Восстановление должно способствовать развитию общин, восстановлению экономики, возвращению людей и привлечению инвестиций.

«Для меня будущее Украины очевидно – в Европейском Союзе. Европейское будущее люди должны почувствовать в своей повседневной жизни: в доходах, качестве услуг и честной работе власти», – констатировал Терехов, добавив, что доверие к государственным институтам невозможно без прозрачности, ответственности и нулевой толерантности к коррупции.

Отдельно глава АПМГ отметил опыт прифронтовых общин в гражданской защите, децентрализации энергетики, кризисной координации и восстановлении инфраструктуры после российских ударов. По его убеждению, эти наработки могут помочь европейским городам лучше подготовиться к возможным кризисам.

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«Наше партнерство не должно быть дорогостоящим с односторонним движением. Украинским прифронтовым городам и общинам тоже есть чем поделиться с Европой», – отметил Терехов.

По его словам, дальнейшее укрепление сотрудничества между украинскими и европейскими городами должно стать вкладом в общую безопасность, восстановление Украины и установление длительного мира.

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