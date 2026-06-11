"Мир будет полон компромиссов": в The Economist обозначили сценарий окончания войны в Украине

Война в Украине

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Европа пересекла «мрачную веху», поскольку война в Украине длится дольше Первой мировой, а мирный договор на данный момент «недостижим», несмотря на попытки Европы положить конец боевым действиям.

Об этом говорится в колонке The Economist.

«Призрак Версаля» преследует мир в Украине

Авторы колонки отмечают, что Версальский договор, подписанный в 1919 году, показал, что длительная война не гарантирует справедливого мира, однако «эхо того неудачного перемирия может быть полезно для усилий, направленных на прекращение военных действий в Украине».

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Они считают, что «призрак Версаля» должен преследовать всех, кто хочет помочь завершить войну в Украине. Союзники Киева помогли ему не проиграть войну. И, как утверждается, скоро им придется готовиться, чтобы помочь украинской армии заключить мир.

Мирные переговоры — недостижимы

По мнению авторов The Economist, серьезные переговоры между Украиной и Россией остаются недостижимыми. Однако недавний «неуверенный поворот» в пользу Украины может подтолкнуть Путина к столу переговоров.

Отмечается, что Россия получила определенные территориальные достижения в Украине высокой ценой — около 1000 российских солдат погибают или получают тяжелые ранения каждый день, по данным украинской стороны. Тем временем украинские беспилотники наносят удары вглубь страны-агрессора. И «каждая струна гнилого дыма является посланием унижения для президента Владимира Путина».

«Моральный дух украинских войск сейчас на пике. Президента Владимира Зеленского, когда-то изможденного мужчину, время от времени можно увидеть с улыбкой в эти дни. Но его призывы к Путину начать мирные переговоры, поддержанные 7 июня лидерами Великобритании, Франции и Германии, пока ни к чему не привели», — считают в издании.

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Мирный договор в Украине будет отличаться от Версальского

Журналисты агентства предполагают, что заключенное перемирие в Украине будет отличаться «по вкусу от того, что было подписано в Зале Зеркал в 1919 году», поскольку Россия не будет выплачивать репарации Украине, а Путин и другие виновные в войне не будут в международных судах.

«Мир будет беспорядочным, неудовлетворительным делом, полным компромиссов, с которыми ни одна из сторон не захочет жить. И все же им придется это сделать, если дроны хотят остановиться в этой войне», — полагают они.

В то же время они видят и параллели с Версалем. С приходом мира в Украине будет новая архитектура безопасности в Европе.

«На этот раз новый европейский порядок будет включать гарантии безопасности для Украины, что будут поддержаны "коалицией желающих" в Европе, которая молча желает воевать с Россией. Заявка Украины на вступление в Европейский Союз изменит как ее судьбу, так и судьбу блока. А как насчет роли Америки?» — задались вопросом авторы и вспомнили предвыборные обещания Дональда Трампа закончить войну в Украине за 24 часа.

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Как может выглядеть мир в Украине

По мнению авторов издания, несмотря на попытки Европы, мирные соглашения еще «слишком далеки». В то же время они осторожно предполагают, что Киев может принять ключевое условие Путина — отдать некоторые части Украины.

«Украина, похоже, готова принять потерю территорий — неизбежный результат на этом этапе. Европа, которая разрывается между тем, чтобы быть посредником в переговорах или стороной в них, будет среди тех, кому придется сделать невозможный выбор. Чтобы обеспечить мир, она может в конце концов отменить санкции против России, а возможно даже вернуть сотни миллиардов евро, которые она заморозила и когда-то надеялась прислать Украине.

Будут разговоры о нормализации дипломатических отношений. В некоторых кругах это будет осуждено как чуть ли не государственная измена», — говорится в материале.

Напомним, что представитель Кремля по экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев заявил, что в Кремле лежит «реалистическое решение» на столе.

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