Кирилл Буданов.

Реклама

Глава Офиса президента Кирилл Буданов прокомментировал возможность завершения войны в Украине до 1 января 2027 года.

Об этом он ответил, комментируя информацию в западных СМИ.

Реклама

По его словам, украинская сторона будет работать над тем, чтобы боевые действия прекратились до даты.

Реклама

«Ну, а кто же этого не хочет? Будем работать над тем, чтобы это произошло», — заявил Буданов.

Financial Times об окончании войны

Издание FT сообщило, что президент США Дональд Трамп стремится добиться заключения мирного соглашения между Украиной и Россией до 1 января 2027 года. Спешка Белого дома, по данным издания, связана с результатами промежуточных выборов в США, после которых республиканцы потеряли контроль над обеими палатами Конгресса.

Демократы уже заявили, что планируют усилить поддержку Украины, ввести новые жесткие санкции против Москвы и усилить контроль над внешней политикой Трампа и бизнес-интересами его переговорщиков.

В то же время, европейские чиновники выражают опасения, что ради достижения договоренностей в установленный срок Украину могут склонять к значительным уступкам России.

Реклама

Новости партнеров