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В среду, 3 июня, экономический форум в Санкт-Петербурге — еще одна пропагандистская площадка Путина на уровне с Валдаем — начинался на фоне атаки «неизвестных» дронов по нефтяному терминалу в городе. Фотографии участников форума, которые стояли в очереди, а на фоне поднимался черный густой столб дыма, облетели все соцсети. Выступление Путина на этом форуме ожидается в пятницу, 5 июня. Конечно, если его не отменят, потому что Украина не дала своего официального разрешения на проведение этого форума, как это было с парадом «победобесия» 9 мая в Москве.

Во время последней пресс-конференции в пятницу, 29 мая, Путин сказал, что сделал свое предыдущее заявление о «приближении к завершению» войны на основе анализа ситуации на поле боя, где российские войска якобы «наступают по всем направлениям каждый день». Глава Кремля в очередной раз выдает желаемое за действительное. Ведь инициатива на поле боя теперь за Силами обороны Украины. Второй месяц подряд оккупанты теряют захваченные территории. ВСУ взяли под контроль «сухопутный мост» — главную трассу — в оккупированные Крым, Херсонщину и Запорожье.

В Крыму уже топливный кризис. Лимиты на продажу бензина ввели и в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. Еще раньше ограничения появились в Белгородской и Курской областях. Практически все крупные НПЗ в центральной России сократили либо совсем приостановили производство. Западные СМИ все чаще сообщают, что расходы на войну становятся неподъемными для российского бюджета. Минфин и Центробанк РФ даже предлагают Путину урезать финансирование армии. В Кремле же приказали сокращать расходы на социалку, готовясь к объявлению мобилизации.

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Владимир Зеленский заявил, что готов к прямым переговорам с Путиным. В Кремле снова угрожают ядерным оружием, напоминая о «системных и последовательных» ударах по Киеву. Возможно ли окончание горячей фазы войны к зиме, как об этом говорит украинское руководство? Читайте в материале ТСН.ua.

Форум с огоньком: Украина не давала разрешения

В среду, 3 июня, во время визита в Киев генсек НАТО Марк Рютте заявил, что для проведения экономического форума в Петербурге, как и парада в Москве 9 мая, Путину требуется разрешение Зеленского.

«Украина добилась таких успехов, что Путин может организовать парад 9 мая только благодаря официальному указу этого президента (Зеленского — Ред.). Я считаю, что Украина становится все более успешной как на передовой, так и в том, что касается уничтожения части возможностей и потенциала россиян для продолжения войны», — отметил генсек НАТО.

Действительно, по словам Владимира Зеленского, благодаря ВСУ у нас сегодня чувствуется сила на поле боя, мы добились очень серьезного прогресса в глубинных ударах по России. В частности, в ночь на среду, 3 июня, БПЛА попали по «Петербургскому нефтяному терминалу» в 1100 км от украинской границы. Мировые СМИ написали, что украинские дроны ударили по Петербургу за несколько часов до открытия «путинского Давоса». А пользователи соцсетей шутили о форуме «с огоньком».

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В Кремле сделали вид, что этого не заметили. Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков сказал что-то о «взносе спонсоров киевского режима», снова угрожая ядерным ударом, а пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков оправдал необходимость продолжать войну горящим питерским нефтяным терминалом. По его словам, выступление Путина на форуме в Петербурге будет посвящено экономическим проблемам как в России, так и на международном уровне. Однако вряд ли глава Кремля скажет правду о подлинном экономическом положении РФ, которая предстала перед выбором: сокращать расходы на войну или дальше «резать» социалку и повышать налоги.

Путин выбирает войну: мобилизация в России до конца года

«Россия стоит перед выбором: сокращение военного финансирования или продолжением войны, которая будет постоянно требовать увеличения расходов и дальнейшего повышения налогов, усиления экономического сползания в рецессию и снижения реальных доходов», — прокомментировал Reuters бывший заместитель председателя Центробанка РФ Олег Вюгин.

По информации Bloomberg, российские чиновники, в том числе Центробанк и Минфин, предупредили Путина, что расходы на войну становятся неподъемными. Рост мировых цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке и заблокированный Ираном Ормузский пролив не приносит Москве сверхприбылей. Эксперты предупреждают, что в перспективе Кремль не сможет одновременно увеличивать расходы на войну, балансировать инфляцию и дефицит бюджета. Чтобы продолжать войну российскому правительству нужно будет «резать» социалку и повышать налоги или печатать деньги безумными темпами.

С 1 января 2026 года НДС в России уже и так увеличили от 20% до 22%. Поправки в налоговый кодекс РФ привели к убыткам половины российского бизнеса. Налог на прибыль предприятий с 20% до 25% увеличили еще в 2025 году. А сейчас готовятся к введению 20% налога на сверхприбыль. Дисбаланс между щедро дотируемой военной промышленностью и условно гражданским сектором еще больше углубился после встречи Путина с бизнесом в конце марта, где глава Кремля приказал дополнительно «скинуться» в российскую казну на покрытие дефицита и военных нужд.

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Хотя Кремль постоянно повышает выплаты за подписание контракта (в этом году в среднем на 25%), Путину все труднее искать на это деньги. К тому же аналитики зафиксировали падение темпов рекрутинга в России в первом квартале этого года. Вместе с ежемесячными потерями окупантов на фронте около 35 тыс. военных, что не покрывает пополнение новыми контрактниками, после выборов в Госдуму в сентябре Путин предстанет перед необходимостью объявлять вторую волну обязательной мобилизации (первая была в сентябре 2022 года).

Формат США + Европа: как следует говорить с Путиным

По словам руководителя Офиса президента Кирилла Буданова, президент Зеленский поручил попробовать поскорее прекратить войну, желательно к зиме. Для этого, по его мнению, у Украины достаточно способностей, есть реальные признаки, что основа для прекращения боевых действий уже существует. Действительно, в условиях, когда инициатива на поле боя за Силами обороны Украины, для нас открывается окно возможностей. Однако, по словам экспертов, через несколько месяцев враг может найти средства противодействия.

В статье для Foreign Affairs эксперт Королевского Объединенного института оборонных исследований (RUSI) Джек Уотлинг отмечает, что сейчас эффективность российских сил на поле боя падает в основном из-за больших потерь, не покрывающих объемы рекрутинга. В середине мая заместитель председателя ОПУ, бригадный генерал Павел Палис приводил пример: в первом квартале этого года россияне полностью провалили кампанию по набору личного состава в подразделения сил беспилотных систем.

Поэтому при правильном расчете, увеличении санкционного давления на Россию, поставок оружия Украине, в том числе средств ПВО, и скором окончании войны на Ближнем Востоке (цены на нефть пойдут вниз, а значит, уменьшатся и доходы российского бюджета) переговоры о прекращении огня действительно возможны. Но стоит отметить, что они не безусловны. Как видим, Россия делает ставку на зверские воздушные атаки по жилым домам в Киеве и других украинских городах. После очередного такого удара во вторник, 2 июня, Песков заявил, что война может закончиться до конца суток, «для этого Зеленскому необходимо приказать своим вооруженным силам покинуть территорию российских регионов».

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Не исключено, что Москва может согласиться на продолжение переговоров в формате США-Украина-Россия, параллельно обстреливая Украину, в частности, нанося удары по энергетической инфраструктуре. По последним масштабным российским атакам в частности по Киеву мы видим, что администрация Трампа продолжает притворяться посредником, говоря об ударах «с той или иной стороны» (это было заявление госсекретаря Марко Рубио без всякого осуждения России). Поэтому Украине желательно вовлечь в этот переговорный процесс представителя Европы. Потому что надеяться на сильную роль США, желающих наладить отношения с Россией и выводя свои войска с европейского континента, вряд ли приходится.

Дата публикации 19:50, 31.05.26 Количество просмотров 104 Почему Трамп не реагирует на удары по Киеву? Откровенное обращение Зеленского и дефицит ракет

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