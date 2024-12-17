Мир должен как можно быстрее выполнить свои обязательства перед Украиной и помочь ей удержать Покровск — Bloomberg

Учитывая намерения России захватить критически важную шахту в Покровске, союзники Киева должны выполнить свои обещания, и как можно скорее предоставить Украине всю помощь, которую она давно ожидает.

Об этом говорится в новом материале Bloomberg.

«Критически важную шахту в Покровске на востоке Украины стала основным объектом усилий россии, направленных на максимальное расширение территории. Сейчас русские войска находятся в 5 км от нее. Дроны-камикадзе поражают гражданские автомобили вокруг шахты, а на прошлой неделе компания Метинвест, владеющая шахтой, закрыла и эвакуировала один из трех ее шахтных стволов. Пока мало надежды продержаться дольше нескольких дней. Ее потеря будет стоить Украине, которая находится в состоянии войны, до половины ее будущего производства стали», — отмечает издание.

Кроме добычи коксующегося угля, Покровск является целью по многим причинам: это важный железнодорожный и автомобильный узел для обеспечения украинских оборонных линий, а также один из последних городов, оставшихся под контролем Украины в Донецкой области.

«Лидеры Европы неоднократно заявляли, что поддержат Украину в достижении урегулирования. Тогда почему задерживается оказание помощи? Такого урегулирования невозможно достичь, пока россия считает, что может одержать победу на поле боя», — отметил Bloomberg.

Издание напомнило, что администрация Байдена спешит использовать всю оставшуюся в ее распоряжении доступную помощь к инаугурации Трампа. Ранее в этом месяце канцлер Германии Олаф Шольц пообещал предоставить еще 650 млн. евро в виде высокотехнологичных систем противовоздушной обороны Iris-T и Patriot, которые должны быть поставлены до конца года. Но есть разница между тем, что Европа обещает, и что она реально выполняет, пишет Bloomberg.

«Особенно разочаровывает огромная разница между тем, что Европа пообещала и тем, что она фактически предоставила. По подсчетам Кильского института, эта сумма составляет всего 125 млрд евро. Истощенные защитники Киева нуждаются во всем оружии и боеприпасах, которые они могут сейчас получить. Украина отчаянно нуждается и стремится к окончанию войны, но для этого президент Владимир Зеленский должен иметь сильную позицию за столом переговоров. Сейчас у России нет стимулов для компромисса, поскольку она побеждает», — отмечает Bloomberg.

Среди текущих проблем Украины с набором и содержанием личного состава есть ощущение, что западная поддержка — следовательно, оружие и боеприпасы, необходимые для выживания на фронте, не говоря уже о победе, становятся все более дефицитными, акцентирует издание.

«Речь не о предоставлении Киеву потенциально провокационных новых категорий вооружений. Часть того, что нужно Украине, должна поступать из западных запасов и производителей, как, например, обещанная Шольцом система противовоздушной обороны. Но остальные могут производить отечественная оборонная промышленность: Украина уже сейчас может производить большую часть того, что ей нужно для стабилизации линии фронта и оснащения новых батальонов — ей просто не хватает средств, чтобы это закупить. Дать деньги нужно быстро — не для затягивания войны, а для ее завершения настоящими переговорами. Удержание или затягивание помощи сейчас – это не о мире, это о содействии вторжению», — резюмировал Bloomberg.