"Мир должен реагировать на каждое проявление российского зла": Зеленский о жертвах в результате удара РФ по Одессе

В Одессе продолжается спасательная операция на месте попадания российского "Шахеда", работают все положенные службы – 215 человек. В настоящее время известно о десяти погибших, из них трое детей.

Об этом написал президент Украины Владимир Зеленский.

"Марк, которому еще не исполнилось даже трех лет, Елизавета, восемь месяцев, и Тимофей, четыре месяца. Украинские дети – военные цели России. Вот с кем воюют эти изверги. Мои соболезнования всем родным, близким", – заметил он.

По словам украинского лидера, 5 человек удалось спасти. Известно, что под завалами могут еще находиться дети. Работы по поиску будут продолжаться, пока не будет выяснена судьба всех находившихся в доме.

Зеленский сообщил о результатах спасательной операции и жертвах атаки РФ по Одессе

"Благодарю всех, кто участвует в спасательной операции, кто поддерживает людей, помогает раненым. И я благодарю каждого и каждого, кто уничтожает оккупантов, российскую технику и логистику", — подчеркнул Зеленский.

Каждый российский урон на фронте, уверяет он, это ответ нашего государства на российский террор. Мир должен реагировать на каждое проявление русского зла и давать отпор действиям России.

"Каждый проигнорированный миром российский террористический акт позволяет и дальше убивать. Мы должны победить в этой войне. Только украинская сила сможет обеспечить украинцам нормальную жизнь", – подытожил президент Украины.

Напомним, в ночь с 1 на 2 марта армия РФ атаковала Одессу дронами. В городе поврежден многоэтажный жилой дом. К сожалению, есть раненые и погибшие.

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