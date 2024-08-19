"Мир лишен иллюзий по отношению к России": Зеленский обратился к украинским дипломатам

В настоящее время мир избавлен от последних наивных иллюзий по отношению к России. Иллюзий, которые существенно мешали защите Украины. Еще несколько месяцев назад многие в мире, если бы услышали, что Украина планирует такую операцию, как в Курской области, сказали бы, что это нереально и что это пересечение якобы самой красной из всех красных линий, которые есть в России.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский.

Именно поэтому, собственно, никто и не слышал о нашей подготовке. И теперь реальный успех наших воинов говорит сам за себя: наши активные защитные действия по ту сторону границы и неспособность Путина уберечь свою территорию от таких защитных действий очень красноречивы.

"Наша активная превентивная защита является наиболее эффективным противодействием российскому террору и обеспечением реального усложнения ситуации для государства-агрессора"

Он добавил, что сейчас имеем чрезвычайно важное идеологическое изменение – вся наивная, иллюзорная концепция так называемых красных линий по отношению к России, царившая в оценках войны некоторых партнеров, рассыпалась в эти дни где-то под Судьей.

"Когда наши украинские защитники жизни действуют именно так – крепко, храбро – и когда операция надежно подготовлена, Путину действительно не остается ничего. Теперь мир видит, что это действительно срабатывает, и не только на ТОТ Украины, но и на территории самой России"

Мир видит, что все в этой войне зависит только от смелости нашей и партнеров. От смелых решений для Украины, от смелости в поддержке Украины и смелых шагов – и не только наших шагов. Важно, чтобы партнеры были синхронными с нами в этой решимости, и тогда у России не останется ни одного другого шага, кроме справедливого мира для Украины.

"Мы должны принуждать агрессора к миру всеми силами. Президент рассчитывает, что украинские дипломаты и дальше будут убеждать партнеров максимально поддерживать Украину, чтобы дефициты не возникали ни в чем"

Именно такие дефициты причиной того, что Путин до сих пор не ищет не мира, а способов продолжить войну. Это вопрос не лет или десятилетий, считает Зеленский, когда может быть восстановлен надежный мир для нашей земли и людей, это вопрос исключительно наших общих с партнерами решений. Имеющегося в мире политического поколения лидеров, работающих в тех странах, стремящихся жить без войн и согласно международному праву.

Дальнобойность

Лидер акцентирует, если бы партнеры сняли ограничения по применению дальнобойного оружия на территории РФ, мы не нуждались бы в физическом мероприятии, в частности, на Курщину, ради защиты наших украинских граждан в пограничных и уничтожения российского потенциала агрессии. Военные базы, аэродромы и логистика, существование которых позволяет Путину уклоняться от поиска мира, вполне справедливы для наших Сил обороны.

"Украину отделяет от остановки продвижения российской армии на фронте только одно решение, которого мы ожидаем от партнеров, относительно дальнобойности. Сейчас это ключевое защитное решение, которое должно поддержать наших воинов"

Формат реагирования Путина на операцию в Курской области доказывает, что нет никакой причины не давать нам быть действительно крепкими, действительно дальнобойными. По словам главнокомандующего, ситуация на Донетчине такова, что дальнейшее промедление партнеров с дальнобойностью становится едва ли не наиболее весомой опорой российского наступательного потенциала.

Санкции

Зеленский поблагодарил всех партнеров, защищающих необходимость действительно сильных санкций против России. Санкционный щит должен быть способен реагировать на существующие угрозы здесь и сейчас, в частности – на их обновление. Имеющиеся санкции реально ограничивают экономику и возможности режима Путина, благодаря чему время работает на то, чтобы ограничить агрессию.

"Однако теневой танкерный флот России стал новым вызовом. Отношения России с такими режимами, как в Пхеньяне и Тегеране, создают новые источники угроз, и не только для Украины. Российская атомная отрасль до сих пор используется Москвой для спасения своих сфер влияния в мире. Российский банковский сектор до сих пор имеет связи с миром".

Именно поэтому требуется расширение санкций, выход их на новые направления.

Долгосрочные договоренности с партнерами

Украинские власти активно работают с партнерами над программами долгосрочной поддержки нашего государства. Это касается и вооруженной поддержки, и финансовой поддержки. В частности, речь идет об оборонно-промышленном комплексе Украины.

"Мы способны производить значительно больше дронов, чем есть возможности профинансировать наше отечественное производство. Также мы пост наращиваем производство украинской артиллерии, производство снарядов"

Дальнейшие инвестиции в нашу общую безопасность необходимы. Объявленные пакеты должны оперативно ощущаться на фронте и при формировании резервов нашей армии. Сейчас, к сожалению, логистика заторможена. И это касается договоренностей с ведущими партерами.

Лидер также подчеркнул, что должное внимание должно уделяться вопросу восстановления Украины. Нам нужны конкретные проекты.

Украинское всемирное сообщество

Украинское государство должно быть реальным центром глобального украинского народа. Наши люди есть во всех частях света.

"Мы должны осознавать свою нацию глобально. Задача – единение всех украинцев вокруг Украины, защиты Украины и укрепление наших позиций в мире. Поэтому мы должны усилить наше институциональное присутствие в странах партнерах"

Речь идет об открытии новых консульств в Польше, Ним Болгарии, Италии, Чехии, Словакии, Франции. Это очень важно там, где украинское сообщество требует большего внимания. Также готовится новый институт, который обеспечит достаточную силу глобального украинского единства.

"Россия использует безумный пропагандистский ресурс за рубежом. Образовательные, культурные информационные потребности украинцев в других странах требуют большей активности от нашего государства"

Саммит мира

По мнению главнокомандующего, первый Саммит стал успехом Украины. Вторая мера должна состояться уже в этом году, к этому следует приложить надлежащие усилия. Должны увеличивать круг поддержки коммюнике первого Саммита, а также – работать по пунктам формулы мира.

Президент также акцентировал:

НАТО – должно укрепляться понимание, что НАТО будет полноценным только с Украиной в своем составе;

Евросоюз – переговорный процесс по вступлению должен быть динамичным, как это нужно Украине

Черноморский регион – он должен быть свободен от российской военной угрозы;

Африка – нам нужно экономическое и безопасное взаимодействие;

Латинская Америка – хорошие результаты в работе с Чили, Аргентиной и т.д.

Япония – мы достигли подлинного стратегического партнерства;

Азиатское пространство и регион Тихого океана – Украина должны стать донором безопасности, защитником международного порядка.

"Я благодарен всем, кто работает всеми силами ради нашего государства, наших людей. Мы все должны сохранять энергичность, борясь за победы для Украины и защищая интересы украинцев. От нашей работы зависит, какое оружие в руках наших воинов, какие амбиции удается реализовать, какое будущее ожидает украинцев. Ежедневно определяется, какой будет Украина завтра"

Ранее Зеленский сказал, что на сегодня, 19 августа, украинские силы контролируют более 1250 квадратных километров территории врага и 92 населенных пункта.

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