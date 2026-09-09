Мир не является целью Путина: в Atlantic Council объяснили, к чему действительно стремится Кремль

Путин / © Associated Press

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В США пытаются сдвинуть с мертвой точки переговоры между Россией и Украиной. Однако пока признаков реального прорыва нет.

Об этом пишет Atlantic Council.

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Усилия представителей Трампа пока напрасны

В Киев в воскресенье прибыли спецпредставители США Стив Виткофф и Джаред Кушнер. Это была вторая часть двухдневного турне: перед Украиной американцы побывали в Москве и встретились с российским руководством.

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Этот визит стал знаковым — впервые Виткофф и Кушнер за одну поездку побывали и в Москве, и в Киеве. Впрочем, по итогам встреч конкретных договоренностей по завершению войны не объявили.

Президент Украины Владимир Зеленский говорит, что американские представители должны приехать в Киев снова. Он отмечает: длительных пауз в дипломатических контактах быть не должно.

«Мы договорились со Стивом и Джаредом, что они приедут снова. Важно, чтобы не было длительных пауз», — заявил Зеленский.

По словам президента, часть предложений Уиткоффа и Кушнера выглядит перспективно. Речь идет, в частности, о возможных шагах по снижению напряженности — среди них ограничение ударов по энергетической инфраструктуре и зерновым поставкам. В то же время окончательные детали еще предстоит обсудить.

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Однако Киев не рассчитывает на скорейшее завершение войны. Зеленский признал, что боевые действия могут продолжаться и в 2027 году.

Именно поэтому Украина просит союзников усилить поддержку в преддверии зимы. Среди главных потребностей — ракеты-перехватчики для систем Patriot и дополнительные энергоресурсы. Киев также рассчитывает на увеличение поставок американского сжиженного природного газа.

В Кремле звучат совсем другие сигналы

После встречи Путина с американскими посланниками его советник по внешней политике Юрий Ушаков заявил: российский президент убежден, что армия РФ якобы «реально продвигается» на фронте и сможет добиться своих военных целей.

В Кремле также снова заговорили о необходимости устранить так называемые «первопричины конфликта».

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И именно здесь, по мнению автора анализа Atlantic Council Питера Дикинсона, кроется главная проблема. Ведь российские требования значительно шире вопросов территорий, которые сейчас обсуждают в ходе переговоров.

Путин еще в начале полномасштабного вторжения заявил о «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Фактически, эти формулировки Кремль использует для оправдания попыток лишить Украину возможности защищаться и отрицать ее право на независимое существование.

Несмотря на провал попытки России быстро уничтожить украинский военный потенциал, Кремль до сих пор требует ограничить численность и возможности украинской армии.

Еще более радикальными являются требования к так называемой «денацификации». Российская пропаганда годами клеймит Украину как «нацистское государство», а сам термин фактически используется как прикрытие для уничтожения украинской идентичности и суверенитета.

О масштабах российских требований свидетельствовал и меморандум Кремля, подготовленный в 2025 году в преддверии переговоров в Стамбуле. Москва потребовала не только территориальных уступок и ограничений для украинской армии.

Среди требований были предоставление русскому языку статуса государственного, восстановление привилегий Русской православной церкви, изменение украинской исторической политики и запрет так называемых националистических партий.

Фактически речь шла бы о создании условий для прихода к власти пророссийского режима.

Так что переговоры с американскими посланниками сами по себе не означают, что Путин изменил свои цели. Напротив, его позиция свидетельствует о готовности Кремля продолжать войну ради максималистских требований.

Автор Atlantic Council отмечает: для Путина это не просто спор за территории — его цель значительно более масштабная.

«Посланники Трампа продолжают обсуждать беспроигрышные сценарии, в то время как Путин играет в игру с нулевой суммой. Его вторжение в Украину — это не захват земель или геополитическое соглашение с недвижимостью. Это попытка вернуть распад Советского Союза и возродить Российскую империю. Мир будет возможен только тогда, когда дипломатические усилия будут отражать эту реальность», — отметил он.

Ранее мы писали о том, что Украина, США и Россия могут провести трехсторонние переговоры уже этой осенью. Среди возможных тем — энергетика, зерновой экспорт и обмен пленными. В то же время Москва не отказывается от своих требований по оккупированным территориям. Эксперты предупреждают, что спешка США с мирным соглашением может сыграть в пользу Кремля. Россия продолжает бить по украинским городам и энергетике, а зимой может попытаться усилить давление на Украину.

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