Мир поддерживает Украину: нейтральные страны изменили свою политику

Даже традиционно нейтральные Финляндия и Швейцария изменили политику из-за войны РФ против Украины.

Мир поддерживает Украину в такое непростое время – вторжение российского агрессора. Даже нейтральные страны мира изменяют политику и помогают нам.

Об этом напомнил Центр противодействия дезинформации при СНБО.

Кто и чем поддерживает Украину?