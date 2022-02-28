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Мир поддерживает Украину: нейтральные страны изменили свою политику

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Мир поддерживает Украину: нейтральные страны изменили свою политику

Associated Press

Даже традиционно нейтральные Финляндия и Швейцария изменили политику из-за войны РФ против Украины.

Мир поддерживает Украину в такое непростое время – вторжение российского агрессора. Даже нейтральные страны мира изменяют политику и помогают нам.

Об этом напомнил Центр противодействия дезинформации при СНБО.

Кто и чем поддерживает Украину?

  • Италия, Австралия, Бельгия, Германия, Чехия, Швеция, Норвегия с первых дней помогают нашей стране финансово и вооружением
  • Европа закрыла небо для России
  • Мировые компании отказываются от сотрудничества с российским бизнесом
  • После заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что Украина должна вступить в ЕС, сегодня Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на членство в Евросоюзе
  • Лидеры Болгарии, Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Словении призвали немедленно предоставить Украине статус страны-кандидата в ЕС.
  • Еврокомиссия и объединение европейских электросетей согласились начать процесс экстренного присоединения Украины к единой энергосети ЕС и ожидают, что этот процесс займет несколько недель
  • И даже традиционно нейтральные Финляндия и Швейцария изменили политику в результате войны РФ против Украины. Финляндия планирует предоставить Украине оружие и боеприпасы

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 29
  • вертолеты — 29
  • танки – 191
  • боевые бронированные машины — 816
  • пушки — 74
  • ЗРК "Бук" — 1
  • "Грады" — 21
  • автомобильная техника — 291
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2 – 3
  • корабли и катера — 2
  • личный состав ориентировочно – 5300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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