Мир с Россией: полковник Манько назвал условие, при котором поверил бы в это

Полковник Валентин Манько / © Facebook/Валентин Манько

Начальник управления штурмовых подразделений ВСУ полковник Валентин Манько мог бы поверить в мир с россиянами, если бы Украине вернули то оружие, которое его может обеспечить. После потенциального объявления мира с РФ, украинской армии придется еще много месяцев обеспечивать его в реальности.

Об этом Манько сказал в интервью изданию «Украинская правда».

Полковник озвучил свой краткий прогноз относительно событий на самых критических участках фронта в обозримой перспективе.

«Мы уже стабилизировали ситуацию на Покровске и Гуляйполе. Но если противник будет сносить все до черной земли, то как мы можем это остановить? Никак. Для этого нужно преимущество в авиации», — сказал начальник управления штурмовых подразделений.

Он отметил, что сейчас больше всего переживает за мирные соглашения. Манько задает вопрос: действительно ли эти соглашения обеспечат мир, или ВСУ просто отойдут назад, а потом на них начнется наступление, как было в 2022 году?

«К тому же, я знаю одно: после того, как возможный мир будет объявлен, мне и моим ребятам придется еще много-много месяцев его обеспечивать в реальности. Я хорошо помню неоднократные Минские соглашения — кто-то выстрелил, где-то мина полетела, там САУшка сработала, а тут уже самолеты и снова война. И каждая из сторон будет говорить: „Это не мы“, — высказался полковник.

Он также сказал, при каких условиях поверил бы в мир с Россией.

«Я не верю россиянам. А в мир, может, и поверил бы, если бы нам вернули то единственное оружие, которое его может обеспечить«, — резюмировал Манько.

К слову, украинский журналист Виталий Портников считает, что президент России Владимир Путин не планирует заканчивать войну и не готов к прекращению огня. Портников отметил, что мирное соглашение между Украиной и РФ может быть подписано «разве что на могиле Путина». Журналист не верит в возможность мирного соглашения в принципе, поскольку обе страны претендуют на одни и те же территории, что обрекает их на «вечный конфликт».