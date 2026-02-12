Мир ценой более слабого: Берлинская о том, почему Трамп будет давить на Украину, а не на РФ

Мария Берлинская

Запад и администрация Трампа могут выбрать путь наименьшего сопротивления, заставляя Украину уступать, поскольку повлиять на Кремль значительно сложнее.

Такое мнение высказала руководитель Центра поддержки аэроразведки и технологического проекта Victory Drones Мария Берлинская в проекте «Ремовская Интервью».

Берлинскую попросили прокомментировать слухи, может ли война закончиться к лету, как об этом пишут в западных СМИ.

«24 часа как будто уже прошли? Так и оцениваю. Мы помним о том, что война должна была быть завершена „за 24 часа“. Это был месседж, который Трамп активно озвучивал на протяжении всей предвыборной кампании. Я была из тех, кто считал, что это невозможно, это выдавание желаемого за действительное», — привела она аналогию, напоминая, что предыдущее обещание Трампа закончить войну в Украине за сутки потерпело фиаско.

По мнению волонтера, давление будет осуществляться в первую очередь на Украину, потому что достичь мира будут пытаться ценой более слабого.

«А более слабой стороной, к сожалению, считают нас, хотя это очень дискуссионный вопрос. Очевидно, по ресурсам мы объективно слабее объединенной военно-промышленной машины Китая, России, Северной Кореи, Ирана, Беларуси и других прокси-союзников. С другой стороны, за четыре года полномасштабного вторжения и на 13-м году войны как таковой мы видим, что России не удалось сломать Украину», — рассуждает Берлинская.

Она напомнила, что за все четыре года полномасштабной войны россияне получили максимум около одного процента территории, если не считать блицкриг первых месяцев.

Таким образом, Украина воюет с ядерной супердержавой, у которой есть еще ядерные союзники. РФ обладает огромным военно-промышленным могуществом: запущена машина, работающая 24/7, в которую вливаются огромные средства.

«Но при этом им не удается сломать Украину, их продвижение на фронте это сотни метров, иногда километры — но они завоевывают в основном села и небольшие города», — отмечает волонтер.

Берлинская вспомнила, что еще 30 декабря 2024 года, то есть в момент, когда Трамп не был официально назначен президентом, писала, что Трамп будет пытаться обеспечить себе образ миротворца ценой более слабого, то есть ценой Украины. Ведь сставить уступить Путину будет трудно.

«Сейчас нас дожимают по территориям, чтобы мы по сути без боя отдали города Донбасса — то, что Россия не может завоевать силой уже год подряд. Оказывается глобальное давление на военно-политическое руководство страны. Я точно не отношусь к людям, которые поклоняются власти — я всегда скептически отношусь к людям у власти и считаю, что там вообще порядочных людей очень мало, по моему опыту. Но я считаю, что вот в этом вопросе нужно четко поддерживать президента как институт, как гаранта Конституции, суверенитета и территориальной целостности», — подытожила Мария Берлинская.

Напомним, британское издание Financial Times сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский 24 февраля может объявить о подготовке к президентским выборам и всеукраинскому референдуму из-за давления со стороны США. Однако сам глава государства опроверг эту информацию.