Мира не будет: ГУР раскрыло яростные планы Путина на осень и зиму

Владимир Путин и атака по Украине / © ТСН

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Украинская разведка констатирует отсутствие каких-либо признаков готовности России к переговорам или прекращению огня. Осень и зима станут серьезным испытанием из-за планов врага атаковать энергосистему, отопление, водоснабжение, газодобычу и логистику Украины.

Об этом заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий рассказал в интервью «РБК-Украина».

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Будет ли прекращение огня?

По словам Скибицкого, Россия не готова прекратить огонь и перейти к полноценным переговорам.

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«Аналитики ГУР МО Украины в своем анализе исходят из того, что на поле боя нет никаких признаков, указывающих на готовность России прекратить огонь и начать нормальные переговоры. Их планы такие и то, что они говорят: до конца этого года никаких договоренностей и подписания мирного соглашения не будет», — рассказал генерал-майор.

Он отметил, что президент России Владимир Путин стремится достичь поставленных перед собой целей, прежде всего, относительно Донецкой и Луганской областей. Генеральный штаб РФ планирует завершить захват Донетчины до конца 2026 года.

Обстрелы осенью и зимой — к чему готовиться

Также Скибицкий рассказал, к каким вражеским обстрелам украинцам следует готовиться осенью и зимой, какой может быть тактика противника и на каких объектах он будет сосредоточивать удары.

«По данным военной разведки, объекты останутся те же — это ОПК, военные объекты, энергетика, система логистики, АЗС. Как мы видим сейчас, они бьют не только по военным, но и гражданским объектам. Зимой наше наиболее уязвимое место — электроэнергия и отопление, поэтому они тоже могут оказаться под атакой», — рассказал заместитель начальника ГУР.

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По его словам, недавно российская сторона разработала беспилотник, предназначенный для поражения электроопор и линий электропередач. В крыльях такого дрона расположен взрывной элемент, способный перерезать металл.

Скибицкий отметил, что украинская разведка делает выводы на основе анализа деятельности противника на территории страны. В частности, речь идет об использовании космических аппаратов, с помощью которых Россия ведет разведку объектов критической инфраструктуры по всей Украине.

«Денис Шмыгаль недавно предупреждал о рисках для водоснабжения, и такая угроза есть. Это один из критических элементов. Кроме того, под угрозой осенью — зимой снова может оказаться наша газотранспортная система и добыча газа в Полтавской и Харьковской областях, которые противник уже атаковал раньше», — сообщил генерал-майор.

Напомним, в начале августа советник ОП Михаил Подоляк заявил, что президент Украины Владимир Зеленский предлагает России «заморозить» войну по линии фронта и ввести перемирие в энергетической сфере и в воздухе как основу для переговоров. Глава государства также неоднократно подтверждал готовность к личной встрече с Путиным для обсуждения сложных вопросов.

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Накануне Подоляк заявил, что прекращение ударов в воздухе и баллистикой по украинским городам и портовой инфраструктуре будет означать завершение активной фазы войны. В то же время, он отметил, что Россия вряд ли согласится на такое «воздушное перемирие», поскольку потеря подобных атак лишит ее каких-либо преимуществ.

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