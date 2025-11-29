Война в Украине / © ТСН.ua

Украинские бойцы на фронте больше всего стремятся вернуться к мирной жизни, но негативно воспринимают предложение покинуть территорию Донбасса, которую сейчас удерживают.

Мнения украинских бойцов опубликовало американское издание NBC News.

Старший сержант Владимир Ржавский, который служит вблизи Покровска и командует подразделением беспилотников, назвал мирное соглашение, предусматривающее отступление с Донбасса, «настоящей капитуляцией».

«Здесь нечего обсуждать. Я против того, чтобы отдавать те части Донецкой области, которые мы все еще удерживаем. Конечно, для меня это болезненный вопрос, потому что все это происходит на моей малой родине», — сказал он.

По его словам, от военного руководства должно быть четкое объяснение, почему украинская армия должна оставить позиции, в частности на его родной Донетчине.

«Если это будет сделано без объяснений, это не будет выполнено. Это не руководство государства сидит в окопах. Это наши ребята в окопах. Они имеют право решать», — заявил сержант Ржавский.

Также против уступок территориями высказался украинский спецназовец Александр, который воюет на юге. Он выразил сомнение в том, что солдаты, «которые рисковали жизнью и потеряли товарищей, чтобы замедлить российское наступление», покинут позиции, которые до сих пор удерживают в Донецкой области.

«Я не буду делать предположений относительно того, как люди будут вести себя, если будет приказ отступить, но очевидно, что его не воспримут положительно», — отметил он.

По его словам, Украине не следует спешить с мирным соглашением, которое равнозначно капитуляции.

«Если мы не остановим их сейчас, то нашим детям придется это делать, и мы не можем этого допустить», — подчеркнул спецназовец.

Младший лейтенант Олег Зонтов, который стал на защиту Украины еще в 2014 году, назвал хорошей новостью существование «мирного плана», но отметил, что отказ от территорий, контролируемых Украиной, будет «очень противоречивым решением», которое вызовет возмущение и негатив среди военных.

Лейтенант Дмитрий Мельник, который в мирной жизни был профессиональным спортсменом-паралимпийцем, говорит, лелеет надежду на мир, хочет вернуться к своей жене и двум дочерям в Днепре.

Он не скрывает, что на войне «есть постоянный страх смерти», но также считает мирный план «неприемлемым требованием капитуляции его страны».

Напомним, в первой редакции «мирного плана», который состоял из 28 пунктов, речь шла о том, что Киев должен согласиться на значительные территориальные уступки в пользу России. В частности, документ предусматривал передачу РФ всей восточной части Донбасса, включая неоккупированные территории. Взамен Москва обещает не нападать на Украину или другие страны Европы и закрепит это обещание в законодательстве.

23 ноября в Женеве состоялись переговоры между делегациями Украины, США и ведущих европейских стран, где обсуждался 28-пунктовый план прекращения войны.

На основе проведенных консультаций стороны подготовили обновленный рамочный документ о прекращении огня в Украине. Окончательное решение и подписание документа должно состояться после личной встречи президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

29 ноября президент Украины Владимир Зеленский утвердил обновленный состав украинской делегации, которая будет вести переговоры с Соединенными Штатами, другими международными партнерами и представителями РФ по достижению устойчивого и справедливого мира.