Мирное соглашение с Россией: почему 20 пунктов плана вряд ли станут реальностью

Для достижения мирного соглашения должно быть согласие двух сторон вооруженного противостояния. У Киева — конструктивная позиция, цель которой состоит в остановке кровопролития. Позиция Москвы — диаметрально противоположная: россияне стремятся к территориальным достижениям либо силой дипломатии, либо силой оружия.

Об этом в эфире «КИЇВ24» говорит Владислав Селезнев, военный журналист.

По мнению эксперта, надеяться на то, что тот кейс из 20 пунктов, который сейчас живо обсуждается, станет когда-нибудь реальностью, не стоит.

Селезнев убежден: речь идет не только об областях, которые диктатор незаконно внес в Конституцию РФ — Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской.

«Я думаю, Путину нужно гораздо больше. Ему нужна подчиненная и полностью подконтрольная вся территория нашей страны. Поэтому слабо верится, что опция мирного трека, которая сейчас прорабатывается, станет реальностью в 2026 году. Я в это не верю», — заключил Селезнев.

Ранее Зеленский прокомментировал 14-й пункт документа, над которым работали в США.

«В Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областях линия расположения войск на дату этого соглашения является де-факто признанной линией столкновения», — процитировал президент этот пункт плана.

Детальнее — читайте в материале ТСН.ua.