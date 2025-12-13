Реклама

Главное требование Кремля, на котором настаивают и США, — это отказ Украины от территорий Донбасса, которые российская армия не контролирует. В Вашингтоне ошибочно полагают, что тогда Москва согласится прекратить огонь, чтобы Дональд Трамп наконец-то получил Нобелевскую премию мира. Но та группа в окружении Трампа, которая продвигает «мир» ценой сдачи Украины, закрывает глаза на другие требования Путина, такие как возвращение НАТО к «границам» 1997 года.

По информации американских СМИ, следующий раунд переговоров спецпредставителя Трампа Стива Виткоффа, который уже шесть раз ездил в Россию, чтобы встретиться с Путиным, с украинскими и европейскими чиновниками состоится в Берлине 14-15 декабря. Но вряд ли они принесут существенные результаты. По ключевым пунктам — территориям и гарантиям безопасности для Украины — уступок быть не может.

Возможно ли вообще заключение какого-либо соглашения с Россией или хотя бы достижение договоренности о прекращении огня? Если администрация Трампа увидит, что это невозможно, могут ли США вообще выйти из переговорного процесса? Что станет переломным моментом для Украины и Европы в отношениях с США в 2026 году?

Реклама

Обо всем этом читайте в интервью ТСН.ua со старшим советником Департамента по вопросам обороны и безопасности в Центре стратегических и международных исследований (CSIS), бывшим полковником Корпуса морской пехоты США с более чем 30-летним опытом Марком Канчианом.

- Если подытожить 2025 год наверняка самым большим потрясением для мира стало возвращение Дональда Трампа в Белый дом. Я живу в Киеве, поэтому мне кажется, что больше всего это повлияло именно на Украину и Европу в целом. Вам так не кажется?

- Конечно. Когда президент Трамп пришел на свой второй срок, он очень существенно изменил политику США по отношению к Украине. Он больше не дал финансирования для войны в Украине. Он разрешил европейцам покупать американское вооружение, чтобы передавать его Украине. Не понятно, приведет ли это к увеличению общего объема оружия, хотя это позволит определенным американским системам вооружения попасть в Украину. Он также разрешил продлить ранее заключенные контракты на поставку оружия. Они были приостановлены на короткий период в феврале, но затем поставки возобновились.

Другой важный аспект — это неутешительные мирные переговоры. Президент Трамп обещал завершить войну. В определенный момент он заявлял, что сделает это через 24 часа, позже — через 100 дней. Но, конечно, этот термин давно истек. Состоялось несколько встреч и в последнее время появились конкурирующие предложения. Но проблема в том, что Россия действительно не заинтересована в мире. Они считают, что выиграют. Они считают, что время на их стороне. Что США и Европа устанут от войны. Потому они не готовы к компромиссам на этих переговорах. Сейчас, на мой взгляд, все зашло в тупик, хотя обмен позициями продолжается.

Реклама

- Я могу ошибаться, но мы, Украина и ЕС упустили момент и возможность наладить контакт с администрацией Трампа. Или у нас не было никаких шансов? Например, сейчас в Украине много дискуссий о появлении в переговорном процессе зятя Трампа Джареда Кушнера.

- Я думаю, что Украина, вероятно, сделала все настолько хорошо, насколько это было возможно, учитывая отношение президента Трампа и его администрации. Была эта катастрофическая встреча в феврале в Овальном кабинете. Президент Зеленский сделал из этого выводы и впоследствии сумел отойти в сторону, позволив Трампу устремить свой гнев на Путина и россиян. Он продемонстрировал готовность к компромиссам, диалогу и тем самым избежал гнева Трампа.

Поэтому, по моему мнению, он сделал все, что можно было сделать в этой ситуации. Это чрезвычайно сложное положение, ведь у администрации есть много людей — в частности, вице-президент (Джей Ди Венс — Ред.), которые не хотят иметь ничего общего ни с Украиной, ни с Европой. Я думаю, он вообще забрал бы все американские войска (из Европы — Ред.) и прекратил любую поддержку. В таких обстоятельствах Украина, вероятно, действовала так хорошо, как могла.

Оглядываясь на ту начальную катастрофическую встречу (Зеленского с Трампом в Овальном кабинете 28 февраля — Ред.), можно сказать, что, да, президент Зеленский мог бы поступить иначе. Но об этом легко говорить в ретроспективе. На тот момент было трудно предсказать, как все будет разворачиваться.

Реклама

– После этого мы увидели саммит Трампа и Путина на Аляске. Оказал ли он большое влияние на изменение политики Трампа по отношению к Украине и Европе в целом? Потому что сейчас мы слышим из Кремля заявления о договоренностях якобы достигнутых на Аляске относительно будущего мирного урегулирования и едва ли не общей архитектуры европейской безопасности.

– Я не думаю что дело в этом. Президент Трамп думал, что россияне будут более гибкими, и считал это началом серии обсуждений, которые могли бы привести к прекращению огня. Но этого не вышло. Возможно, россияне уехали оттуда с убеждением, что Трамп настроен к ним благосклоннее, чем это было на самом деле.

Первое мирное предложение из 28 пунктов, безусловно, отражает многие российские цели, хотя и не полностью. Там есть некоторые вещи, которые россиянам не понравились бы. Но в то же время этот план был очевидно неприемлемым для европейцев и украинцев. После этого мы прошли через несколько итераций переговоров с американскими переговорщиками, уже принимавшими те изменения, которые предлагали Украина и Европа.

Я не думаю, что (на Аляске — Ред.) было заключено какое-то соглашение. Трамп считал, что они договорились о пути к соглашению. Но, опять же, Россия не была заинтересована ни в прекращении огня, ни в мирном соглашении.

Реклама

– Новая Стратегия национальной безопасности США. Сейчас о нем много говорят и в Украине, и в Европе. Ваш коллега из CSIS Макс Бергман написал, что этот документ фактически объявляет войну европейской политике, европейским политическим лидерам и ЕС. Чего нам ждать от администрации Трампа в 2026 году? Какова будет политика в отношении Европы?

- Есть две вещи, которые очевидны.

Во-первых, администрация Трампа хочет, чтобы Европа сама себя защищала и не полагалась на США. Они полагают, что Европа должна взять на себя главную ответственность за помощь Украине.

Во-вторых, существует культурно-политическое расхождение. Это видно и в самом документе — в частности, в оценках «демократического отката в Европе», во взглядах администрации Трампа на большое количество мигрантов и на то, что некоторые страны могут быть ненадежными партнерами с точки зрения безопасности именно из-за масштабов иммиграции. Для администрации Трампа это безусловно очень важная тема.

Реклама

Думаю, мы увидим продолжение нынешней политики. США будут продавать оружие европейцам, но не будут предоставлять собственное финансирование. Это, вероятно, будет продолжаться, ведь президент Трамп воспринимает мир, прежде всего, сквозь экономическую призму. С его точки зрения, продажа оружия это хорошо для экономики США и американского производства.

Что касается политико-культурного измерения, мы уже видели заявления США о внутренней политике отдельных европейских стран, так что это может продолжиться. Не думаю, что это станет навязчивее, но такие риторические вмешательства — когда США фактически становятся на сторону той или иной стороны — мы, вероятно, еще увидим. В сфере безопасности Европу и дальше будут подталкивать к ответственности за собственную оборону, параллельно с риторическими вмешательствами в политические и социальные вопросы.

Я бы также отметил, что в этой дискуссии не хватает еще одного важного элемента — Стратегии национальной обороны. Мы уже видели Стратегию национальной безопасности, которая выходит из Белого дома. Но есть еще и Стратегия национальной обороны, которую готовит Пентагон, и именно она будет содержать детали американских сил и их размещения. Для Европы ключевым будет вопрос, останутся ли американские войска на континенте. Ожидается, что те силы, которые были срочно (дополнительно Ред.) переброшены в Европу в начале войны в 2022 году, вернутся в США.

Еще важно увидеть, вернутся ли в США и другие силы (из других регионов — Ред.). Пока что Пентагон не сигнализировал о таких намерениях, но мы узнаем больше из Стратегии национальной обороны.

Реклама

- Или, возможно, в следующем году мы услышим еще одну громкую речь Джей Ди Венса на Мюнхенской конференции безопасности, где он даст больше деталей. Я также читала статью о новой Стратегии нацбезопасности США на CNN, где они сравнивают ее с аналогичным документом администрации Джо Байдена, и первое упоминание о Китае там только на 19-й странице, если не ошибаюсь.

– Да. И весь документ, в том числе и часть о Китае, написан скорее из экономической, а не перспективы безопасности. Так что значительная часть о Китае касается торговли. В то же время, там есть раздел о Тайване, который подтверждает обязательства США по автономии Тайваня. Думаю, это хорошая новость для тайванцев.

Когда мы увидим Стратегию национальной обороны США, мы лучше поймем, что это означает с точки зрения безопасности: продолжат ли США поворот в Тихоокеанский регион, будут ли там наращивать силы, или оставят их там где они есть, или в некоторых местах сократят присутствие. Стратегия нацбезопасности, конечно, дает приоритет безопасности Западного полушария и внутренней безопасности США.

Министр Гегсет (глава Пентагона Пит Гегсет — Ред.) в выступлении на Reagan Forum (6 декабря — Ред.) отметил, что США планируют перебросить часть сил для нужд внутренней безопасности. Поэтому насколько масштабным это будет очень важный вопрос. Пока что запрос на войска не был чрезмерным, особенно сухопутными силами США. Войска направляли на юго-западную границу, а также в города внутри страны. Это имеет большие политические и стратегические последствия, но по численности эти контингенты были относительно небольшими — в общей сложности менее 30 тыс., примерно 27 тыс. из более чем 2 млн военнослужащих.

Реклама

Наращивание сил в Карибском регионе значительное. В настоящее время там находится около 20% кораблей ВМС США. Если это будет продолжаться, иными словами, станет постоянной необходимостью, это, безусловно, приведет к выводу американских сил из Европы и Ближнего Востока, что, собственно, и является их намерением, но, вероятно, также из Тихоокеанского региона.

– Читая новую Стратегию нацбезопасности США, у меня создалось впечатление, что крупнейший враг США уже не Китай и Россия и их «друзья», а Европа. Недавно также появилась информация, что администрация Трампа обсуждала идею создания новой группы под названием Core 5 — при участии Китая, России, Индии и Японии — в качестве противовеса G7. В то же время, именно вместе с Европой США могли бы эффективно противостоять новой «оси зла», которую возглавляют Китай и Россия.

– Администрация Трампа очень сосредоточена на внутренних вопросах и внутренней безопасности. Сейчас это, в частности, борьба с наркотиками, и, конечно, мы все следим за происходящим с Венесуэлой. Но то, что по-настоящему занимает их внимание, это Западное полушарие. Поэтому Европа для них, скорее, второстепенная тема, где они просто хотят сократить свое присутствие. У них есть определенные раздражения по отношению к европейцам, но это не главный фокус. Относительно создания новых международных форматов администрация часто озвучивает разные идеи. Сомневаюсь, что одна из них действительно будет реализована. Трамп хотел бы вернуть Россию в более широкую мировую экономику. Но пока Россия ведет эту войну, это практически невозможно. Хотя документ и имеет достаточно выразительный антиевропейский оттенок, на самом деле это не высокий приоритет для администрации.

- Вы только что сказали, что Трамп и его администрация хотят вернуть Россию — о чем идет речь и в мирном плане — к мировой экономике. Но зачем?

Реклама

– Трамп воспринимает мир сквозь призму экономики и торговли. Он видит возможность заключения торговых соглашений с Россией. Именно об этом Путин постоянно говорит ему во время всех телефонных разговоров и встреч. То, что мы сейчас наблюдаем, является отражением этого подхода.

– Перейдем к так называемому мирному плану. В последние дни вокруг него появляется очень много новостей. Но сначала задаю вопрос, который сейчас беспокоит большинство украинцев: реально ли в ближайшее время достичь хотя бы соглашения о прекращении огня?

– Нет. И причина, как я уже говорил ранее, состоит в том, что Россия не заинтересована в мирном соглашении. Они считают, что выиграют, что время на их стороне. Они не готовы к компромиссам. Россия и дальше требует остальную часть территории Донецкой области. Если бы они согласились на прекращение огня по нынешней линии фронта, это был большой шаг к договоренности.

Далее возникает вопрос гарантий безопасности. Теоретически здесь можно было что-то согласовать. Россия заявила, что не желает присутствия войск НАТО в Украине. В то же время, существуют и другие возможные формы гарантий безопасности. Но нежелание России отказаться от территориальных требований делает соглашение фактически невозможным. Переговоры будут продолжаться, но я не вижу реального окна возможностей.

Реклама

- Мирные переговоры продолжаются, спецпосланники Трампа ездят в Москву, в разные европейские страны, общаются с Киевом, европейскими столицами и снова с Кремлем. В то же время, как вы сказали, Россия не заинтересована ни в одном мирном соглашении, поскольку считает, что время на ее стороне. Понимает ли это администрация Трампа?

- Думаю, в определенный момент они снова сделают паузу. Мы уже видели это летом. После встречи с Путиным на Аляске был интерес и ажиотаж вокруг возможного мирного процесса. Но очень быстро стало ясно, что россияне в этом не заинтересованы. Затем на время все затихло до тех пор, пока не появилось предложение из 28 пунктов предложение. Думаю это то, что произойдет снова. Разговоры будут продолжаться, но чувство близкой договоренности не будет, пока одна из сторон не пойдет на серьезные уступки. Сейчас я не вижу этого ни со стороны украинцев и европейцев, ни тем более со стороны россиян.

- В Украине «мирный план», продвигаемый администрацией Трампа, называют написанным в Кремле, ведь многие его пункты выгодны России. Администрация Трампа фактически торгует украинскими территориями, игнорируя базовые принципы международного права. Или, по вашему мнению, она и дальше будет настаивать на требовании, чтобы Украина отказалась от своих территорий? Осознает ли администрация Трампа, что таким образом дает России выгодный плацдарм для предстоящей новой атаки против Украины?

– Я думаю, что администрация отошла от первоначального плана из 28 пунктов. Затем у европейцев появился свой план по 24 пунктам. С тех пор продолжаются обсуждения. Вероятно, существует еще одна версия (президент Зеленский заявлял, что вместе с европейскими лидерами наработан документ из 20 пунктов — Ред.). Она гораздо ближе к тому, что предлагают Европа и Украина, и уже не содержит уступок по отношению к территориям.

Реклама

На самом деле Трампу просто нужно соглашение. Ему не столь важно, какой именно она будет. Он хочет сделку, потому что видит себя мастером уговоров. Так он воспринимал себя еще со времен работы в Нью-Йорке как девелопера недвижимости. Его книга так и называется — «Искусство заключать сделки». Он мыслит именно в этой логике. В последнее время он часто говорит обо всех этих мирных договоренностях, которых он якобы достиг в мире, в том числе о своих обещаниях завершить войну в Украине.

Поэтому ему просто нужно соглашение — любое. Поэтому лучшее, что могут сделать Украина и Европа, — это занять жесткую позицию относительно того, что они готовы принять. Иначе Трамп согласится с тем, чего хочет Путин, если это позволит заключить соглашение. Но если украинцы и европейцы четко скажут: «Нет, это для нас неприемлемо», тогда Трампу придется пересматривать параметры мирного предложения.

– Какие гарантии безопасности может получить Украина от США и Европы? Президент Зеленский в частности говорил, что для Украины очень важно получить гарантии, утвержденные Конгрессом США.

- Принять что-то в Конгрессе было бы очень сложно, ведь он очень глубоко разделен. Это был бы лучший вариант, потому как стратегическая цель он вполне логичен. Но в ближайшей перспективе это очень сложно реализовать.

Реклама

Путин провел четкую «красную линию» о присутствии войск НАТО на территории Украины. США точно не будут готовы направлять свои войска, но будут продавать вооружение европейцам или украинцам. Ибо опять же Трамп рассматривает продажу оружия как часть торговой и промышленной политики. Основная тяжесть гарантий безопасности, вероятно, ляжет на Европу и, возможно, на НАТО.

Какими они могут быть? Это может быть продолжение нынешних тесных отношений между НАТО и Украиной. Хотя Украина, конечно, не является членом Альянса. Возможно, некоторые страны будут готовы направить миротворцев. Но не стоит ожидать от них слишком многого. Если это будут третьи страны — Индия, Турция или другие нейтральные государства, то, скорее всего, это будут не миротворцы, а скорее наблюдатели. То есть, они будут стоять с планшетами и фиксировать: «Хорошо, здесь россияне запустили ракету по Украине, украинцы ответили…». И будут передавать эти отчеты дальше. В этом есть определенная польза, но это максимум, на что следует рассчитывать. Они не будут применять силу для обеспечения режима прекращения огня или мира.

В итоге Украине, вероятно, придется и дальше укреплять оборону, продолжать строительство фортификаций на линии фронта. Возможно даже делать их более сложными, поддерживая свою обороноспособность, в частности, при значительной помощи со стороны Европы. Украина могла бы, например, перевооружить свои силы техникой, которую европейцы закупали в США. Это значительно помогло бы и сохранило соответствующее сотрудничество. Путин этого, конечно, не хочет. Он стремится ограничить объемы вооружения, которые есть у Украины. Это очень важный момент для украинской стороны.

Одним из камней преткновения был вопрос численности ВСУ. Я не думаю, что это столь большая проблема, как ее часто представляют. Сейчас численность ВСУ, на мой взгляд, составляет около 900 тыс. Обсуждались ограничения на уровне 600 или 800 тыс. Откровенно говоря, после введения режима прекращения огня численность армии все равно сократится до 300–400 тыс. Так всегда происходит после прекращения боевых действий.

Реклама

- Также есть вопросы бюджета и денег…

– Именно так. Это и деньги, и люди. Люди хотят возвратиться домой. Если война завершается или наступает перемирие, люди хотят жить нормальной жизнью. Это ограничение, с которым Украина вполне могла бы смириться. И мой совет переговорной команде использовать это как возможную уступку, ведь численность армии в любом случае будет сокращаться. Это может напоминать ситуацию, подобную корейской.

Одна важная деталь по отношению к Корее: США (их войска — Ред.) там до сих пор присутствуют. Как известно, там (между двумя Кореями — Ред.) было заключено перемирие, однако мирный договор так и не был подписан. Имеется демилитаризованная зона (DMZ), обе стороны глубоко укреплены и находятся в состоянии высокой боевой готовности. В то же время, несмотря на многочисленные напряжения, война там не возобновилась. Может быть, что-то подобное мы увидим и между Украиной и Россией.

- уточню по гарантиям безопасности. В Украине говорят, что Америка могла оказать определенную воздушную поддержку в координации с европейскими союзниками.

Реклама

– Я считаю это маловероятным. Администрация Трампа не будет направлять никакие войска в Украину. Я видел предложения по воздушной поддержке или наращиванию украинских воздушных сил. США могли бы быть готовы разместить дополнительные авиационные силы в Восточной Европе, например, в Польше. Мы уже размещали там сухопутные войска и могли бы перебросить туда и авиацию как определенный предохранитель для других сил НАТО. Это могло бы стать компромиссом между прямым присутствием войск НАТО на земле и полным отсутствием привлечения. Теоретически возможны, например, авиационные операции с территории Восточной Европы над Украиной — операции НАТО. Это, безусловно, один из возможных компромиссных вариантов.

- Недавняя речь генсека НАТО Марка Рютте в Берлине называлась «жесткое послание». Он заявил: «Если Украина проиграет, мы следующая цель России». При каком сценарии, по вашему мнению, возможна атака России на Альянс?

- Поляки и страны Балтии очень обеспокоены тем, что может произойти после войны. России понадобятся годы, чтобы восстановиться после потерь, но она вполне может это сделать. Если она и дальше будет инвестировать в свои вооруженные силы и сохранять агрессивную позицию по отношению к НАТО, то через 4–5 лет может восстановить свой военный потенциал. Эти силы будут иметь огромный боевой опыт, возможно, самый большой в мире, наряду с украинскими. Это делает страны Балтии особенно уязвимыми. Но поляки также очень озабочены из-за долгой истории конфликтов с Россией и потери собственных территорий в прошлом. Я считаю менее вероятным полномасштабное нападение России на Польшу. Можно представить некоторые воздушные нарушения, ракетные инциденты, напряжения на границе. Но именно страны Балтии, по моему мнению, находятся в самой большой зоне риска, ведь они небольшие и очень уязвимые.

- Чего нам ждать в 2026 году? Я не хочу говорить о прогнозах или предвидениях — у нас нет карт, как любит говорить Трамп. Итак, 2026: Украина, Европа и чего ждать от администрации Трампа, особенно после выборов в Конгресс в ноябре следующего года?

Реклама

– Администрация Трампа продолжит нынешний курс. Я не вижу здесь каких-либо радикальных изменений. Мы уже говорили о мирных переговорах — они будут продолжаться, но без реального результата.

Один из непредсказуемых факторов — это украинские удары по российской энергетической инфраструктуре. Украина активно это делает и получает дополнительные возможности для подобных ударов. К примеру, сейчас на вооружение поступает система «Фламинго». Это, на мой взгляд, самый мощный инструмент давления на Россию, который может заставить ее согласиться на договоренности. Конкретно энергетический сектор удерживает русскую экономику на плаву и дозволяет продолжать войну, платить своим союзникам и избегать серьезных потрясений для русского населения.

Потери на фронте, похоже, не сдерживают их. А энергетика — да. Если бы я давал рекомендации Генштаба Украины, я посоветовал бы сосредоточить ресурсы именно на этом: продолжать удары по этим объектам и снижать уровень энергетического производства. Во время Второй мировой США извлекли урок, что удары по энергетической инфраструктуре Германии имели огромный эффект.

В ноябре в США состоятся (промежуточные — Ред.) выборы (в Конгресс США, американцы переизберут треть Сената и всю Палату представителей — Ред.), а новый состав Конгресса начнет работу в начале января 2027 года. Ожидается, что демократы получат большинство в Палате представителей. В последнее время они демонстрировали серьезные успехи, поэтому нельзя исключать, что они смогут получить контроль над Сенатом. Это заставит администрацию Трампа гораздо больше сосредоточиться на внутренних вопросах и искать двухпартийные решения, что для них очень сложно. Но в то же время это означает, что внимания к Украине может стать меньше. Возможно, это даже пойдет на пользу, ведь фокус сместится на внутреннюю политику США.

Реклама

Не исключено и то, что демократы будут оказывать давление на администрацию Трампа с требованием активнее помогать Украине. Например, среди республиканцев есть споры, что в оборонном бюджете предусмотрены определенные средства для Украины. Речь идет примерно о $400 млн в рамках NDAA (оборонного бюджета США почти на $1 трлн — Ред.). Эта статья существует еще с 2014 года, тогда как остальная помощь поступает через так называемые дополнительные ассигнования. Администрация Трампа может согласиться сберечь эту сумму или даже расширить возможности для Украины. К примеру, для закупки вооружения или даже для его получения. Следовательно, разделенный Конгресс вполне может сыграть Украине в пользу.