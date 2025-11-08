Мирноград под угрозой окружения: в DeepState назвали ситуацию на Покровском направлении критической

Мирнограду грозит оперативное окружение / © Telegram / Сергей Стерненко

Реклама

На Покровском направлении продолжаются попытки россиян оккупировать Покровск и Мирноград. В Покровске фиксируется инфильтрация противника практически во всех точках города, невзирая на систематическое уничтожение российских ДРГ украинскими защитниками. В то же время, Мирноград находится под угрозой оперативного окружения и взятия под полный огневой контроль всех путей логистики.

Об этом пишет DeepState.

Инфильтрация врага в Покровске

В настоящее время продолжается активная инфильтрация российских сил в Покровске. Противник фиксируется практически во всех частях города. Враг активно затягивает в город экипажи своих дронников, которые помогают пехоте, а также создают значительные препятствия для продвижения украинских военных и прокладывания любой логистики.

Реклама

Аналитики DeepState отмечают, что об окружении Покровска речь не идет и не может идти, поскольку пропитка врага происходит только через одну точку — южную часть населенного пункта . Одновременно с этим россияне пытаются затянуть в город свои минометы, чтобы взять под более плотный огневой контроль логистические пути ВСУ.

Угроза оцепления Мирнограда

Особое внимание аналитики обращают на ситуацию вокруг Мирнограда. Город находится под угрозой оперативного окружения с взятием под полный огневой или физический контроль всех путей логистики. Под угрозой находится и вся Мирноградская агломерация, где расположены позиции Сил обороны Украины.

Противник фиксируется и пытается закрепиться на восточных окрестностях Мирнограда, совершает штурмовые действия по отрезку Новоэкономическое-Николаевка-Миролюбовка-Казацкое . Ключевой проблемой для обороны является уязвимая логистика.

«Как отмечают сами бойцы — логистики в городе практически нет, спасает моментами плохая погода или просто куда-то доехать является лотереей», — отмечают аналитики.

Реклама

Пешие маршруты осуществить уже почти невозможно, поскольку в любой момент можно встретить засаду ДРГ, поражение дроном или минирование. Близкий контакт с врагом при перемещении стал «обычной рутиной». Есть даже случаи установления врагом инженерных заграждений, в частности, «егозы».

Важной точкой логистики в Мирноград является населенный пункт Ровно , где в его районе в окрестностях Покровска фиксируется враг, накапливается и устраивает засады. Бойцы отмечают, что часто от командования можно слышать приказ «восстановить» контроль над населенными пунктами, уже находящимися под контролем врага.

Пока группировке Сил обороны в Мирнограде удается сдерживать давление противника на город с востока, но аналитики DeepState предупреждают, что вскоре это станет невозможным, если не удастся обеспечить нормальную логистику. К тому же ключом к спасению Мирнограда называют Покровск , который ежедневно «поглощается врагом».

Напомним, в Генштабе подтвердили, что войска РФ проникли в городскую застройку Покровска . Российская оккупационная армия стремится не просто захватить город, а прежде всего создать условия для его полного окружения.