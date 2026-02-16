Мирноград "поглощается" врагом: аналитики сообщают об обострении ситуации

Военные / © Associated Press

Российские оккупационные войска усиливают давление на Покровск и Мирноград, используя тактику накопления пехоты и беспилотную авиацию. В настоящее время фиксируется продвижение врага вглубь городской застройки, оккупация поселка Ровно и критическое обострение ситуации в окрестностях Мирнограда.

Об этом сообщает DeepState.

Как отмечают аналитики, в северной части Покровска зафиксировали обустройство точек взлета российских беспилотников. А вражеская пехота предпринимает попытки закрепиться в городе.

«Одновременно с этим враг пытается проникать в Гришино с северо-западных окраин Покровска. В западных окрестностях села уже фиксируется накопление противника и происходят огневые контакты бойцов», — сообщили в DeepState.

По информации аналитиков, попытки врага атаковать со стороны Котлиного пока удается блокировать — Силы обороны уничтожают группы оккупантов на этом подходе. А на южном участке направления аналитики зафиксировали потерю населённого пункта Ровно. Также российские подразделения продолжают давление на соседнюю деревню Светлое.

Отмечается, что захват этой территории позволяет противнику накапливать силы для удара в глубь перешейка между Покровском и Родинским. Такая конфигурация фронта создает прямую угрозу для украинских подразделений, продолжающих удерживать окрестности Мирнограда.

«Сам Мирноград поглощается противником. История его обороны подходит к концу. В этом районе будет обновление карты», — подытожили аналитики.

Что известно о ситуации в Мирнограде

Ранее мы писали, из-за проблем с логистикой ВСУ могут потерять контроль над Покровском и Мирноградом в ближайшие недели, считает военный эксперт Владислав Селезнев.

Ранее директор программ безопасности центра глобалистики Стратегия XXI Павел Лакийчук отметил, что ситуация в Покровске и Мирнограде критически сложна. Русские просачиваются между узлами обороны.

Кроме того, сообщалось, что на Покровском направлении враг наращивает численность войск. Как отметили в 79 ОГШБр, РФ направила туда 150 тысяч оккупантов.