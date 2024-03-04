"Мирные инициативы" Китая: может ли Пекин действительно остановить войну в Украине — ответил Портников

Китай стремится к "справедливому миру для себя и своих союзников". Есть китайская концепция биполярного мира, в которой США и КНР просто защищают свои сферы интересов.

Такое мнение высказал политический аналитик, публицист Виталий Портников в эксклюзивном интервью OBOZ.UA.

"Российская Федерация находится в сфере интересов Китая, а значит, как выглядит справедливый мир по-китайски — Запад должен обеспечить урегулирование ситуации, когда страны, которые являются частью постсоветского пространства, возвращаются в сферу влияния Москвы. При таком развитии событий Украина даже может сохранить собственный суверенитет. И Китай будет гарантом этого суверенитета. Однако, по мнению китайцев, это должна быть "лукашенковская" Украина", — считает он.

Тогда, по его словам, должен появиться человек, который будет гарантировать, что "эта Украина будет находиться в сфере влияния России, сотрудничать с Китаем и не предпринимать никаких шагов в сторону Запада".

"И что этот человек всегда может, скажем так, останавливать тех опрометчивых представителей собственного общества, которые желают другого. То есть, как это делают у себя Путин и Лукашенко. Если такая Украина появится, с такой Украиной Китай будет сотрудничать вместе с Россией. Другая Украина Китаю не нужна", – добавил он.

По мнению Портникова, в Пекине уверены, если бы не помощь Запада, Китай уже давно вместе с Россией смог бы "убедить" Украину выбрать тот вариант "мира", который уже решен для нее в Пекине и Москве, а именно сателлита Российской Федерации.

Он отметил, что Китаю выгодна война "как еще один шаг к биполярному миру".

"Потому что, в конце концов, Китай всегда сотрудничает именно с теми странами, которые готовы принять его концепцию. Это должны понять те люди, а их немало в украинских властях, которые до сих пор верят, что если они не смогут найти общий язык с Западом, им поможет Китай Так вот необходимое условие сотрудничества с Китаем – нормальные отношения с Россией.

Призом для такой Украины Китай может сохранить ее государственность, возможно, в ограниченных границах. При этом в Пекине это уже будут считать подарком Украине, потому что с точки зрения китайского руководства бывшие советские республики вообще имеют ограниченный суверенитет. И если Китай гарантирует продолжение этого суверенитета, то это уже огромный компромисс с его стороны", – подчеркнул он.

Напомним, накануне Reuters со ссылкой на заявление МИД России сообщило, что Китай и РФ обсудили войну в Украине.

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