Мирные переговоры или продолжение войны: в ВСУ сказали, к чему склоняется Россия

ВСУ / © Associated Press

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Судить о возможном перемирии нужно не по словам агрессора, а по его действиям на фронте, ведь Россия продолжает пополнять свои ряды и готовится воевать дальше.

Об этом заявил заместитель командира 3-го армейского корпуса Максим Жорин для Новости.LIVE.

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Согласится ли РФ на мирные переговоры — объяснение Жорина

Заместитель командира 3-го армейского корпуса Максим Жорин заявил, что не верит в возможность перемирия с Россией, опираясь на свой боевой опыт с 2014 года и отсутствие реальных предпосылок для мира.

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По его словам, предварительные договоренности о прекращении огня никогда не работали, а нынешние действия врага указывают только на подготовку к продолжению наступательных действий.

«Враг продолжает пополнять свои подразделения. Продолжает готовить свои, в том числе и авиационные, и ракетные подразделения для продления этой войны. То есть у него вообще на данный момент ни одно из его действий не говорит о том, что он в ближайшее время планирует останавливаться, говорить о перемирии или подобных вещах. Все указывает на то, что, как минимум, в ближайшее время он точно планирует продолжать эту войну», — добавил офицер.

Война в Украине — последние новости

Напомним, Россия постоянно бьет ракетами и дронами по Киеву, Днепру, Харькову и Запорожью, пытаясь уничтожить украинские оборонные заводы. Главная цель врага — остановить производство украинских ракет и беспилотников.

Ранее мы писали, что русские войска изменили цели для своих ракет и дронов. Если зимой они избивались преимущественно по свету и отоплению, то теперь сосредоточились на оборонных заводах, логистике и мирных людях.

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К слову, россияне отдали приоритет наступления на Доброполье для оцепления городов так называемого крепостного пояса Донецкой области с юго-запада.

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