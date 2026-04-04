Мирные переговоры — на паузе: у Зеленского ответили, когда ожидать восстановления

Переговоры

Политико-военная часть мирных переговоров по Украине приостановлена из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. В то же время, гуманитарное направление, в частности обмены пленными, продолжает работать.

Об этом заявил советник Офиса президента Михаил Подоляк, пишет «Укринформ».

По его словам, активная фаза переговоров будет оставаться на паузе, пока продолжается война на Ближнем Востоке.

В ОП также подчеркнули, что на фоне поддержки Россией Ирана меняется отношение к Москве в регионе. Речь идет об «эволюции от нейтрально-положительного к откровенно негативному». В то же время с Украиной противоположная ситуация.

«Субъектность Украины существенно возросла», — добавил Подоляк.

Мирные переговоры Украины, РФ и США «застряли» — последние новости

Президент Владимир Зеленский заявил, что переговоры с США прошли в партнерском формате и «в правильном настроении». По его словам, ключевые вопросы, в частности территориальные, могут решаться на уровне лидеров государств. Отдельное внимание стороны уделили гарантиям безопасности, которые должны быть четко прописаны и понятны украинцам. Украина в ближайшие дни должна дополнить соответствующий документ своими предложениями. Также обсуждается реакция США в случае новой агрессии России и вопроса финансирования украинской армии. В то же время нет гарантий, что все договоренности будут выполнены.

Президент Владимир Зеленский предложил разблокировать мирные переговоры, пригласив американскую делегацию в Киев в качестве альтернативы трехсторонней встрече. По его словам, представители США могут сначала приехать в Украину, а затем отправиться в Москву, если совместная встреча невозможна. Зеленский отметил, что Украина готова к возобновлению переговоров и уже получила положительные сигналы от партнеров по поводу такой инициативы.