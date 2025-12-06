Мирные переговоры по Украине: Буданов раскрыл, почему встречи проводят тайно

Управляющий ГУР Кирилл Буданов / © Getty Images

Мирные переговоры по окончании войны в Украине должны быть в тени.

Такое мнение высказал начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в ходе общения с корреспондентом РБК-Украина в кулуарах второго военного молитвенного завтрака.

На просьбу подтвердить информацию о тайных переговорах в Абу-Даби он ответил, что любые чувствительные процессы нуждаются в тишине.

«Все переговоры должны быть в тени, скажем так. Иначе они не будут успешными. Хочется, не хочется, но мы можем их просто сорвать. Так что подождите», — отметил Буданов.

Тайные переговоры в Абу-Даби

По данным западных медиа, представитель США американский генерал Чарльз Дрисколл провел в Абу-Даби закрытые встречи с российской стороной. По данным СМИ, контакты были заранее согласованы по дипломатическим каналам и не афишировались из-за высокой чувствительности темы.

В Пентагоне подтвердили факт переговоров, но отказались раскрывать их формат или состав российской делегации, отметив лишь, что работа находится в чувствительной фазе.

Американские медиа отмечают, что встреча в Абу-Даби стала продолжением переговорного процесса, стартовавшего в Женеве. Politico писало, что там состоялись интенсивные консультации между США, Украиной и косвенно Россией по поводу обновленного мирного плана.

Начальная версия документа содержала 28 пунктов, включая положения о нейтральном статусе Украины, территориальные уступки и ограничения на вооружение. После критики со стороны Киева и отдельных европейских столиц план сократили до 19 пунктов, однако ключевые спорные вопросы остались.

Как уточняло Financial Times, Вашингтон пытается выстроить «формулу прекращения огня», которая не будет выглядеть как прямое давление на Киев, но при этом будет соответствовать подходам новой администрации США.

Официальные лица отмечают, что окончательные решения будут принимать президент США Дональд Трамп, президент Украины Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин.

