ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
153
Время на прочтение
1 мин

Мирные переговоры по Украине: Венгрия выступила с неожиданной инициативой

Сийярто обсудил с Марко Рубио мирный план Трампа по Украине.

Автор публикации
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Петер Сиярто

Петер Сиярто / © Associated Press

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил о готовности Будапешта организовать мирный саммит для завершения войны в Украине. Эту инициативу он обсудил в ходе встречи с государственным секретарем США Марком Рубио.

Об этом Петер Сийярто сообщил в сети X.

По его словам, с Марком Рубио они обсудили перспективы мира в Украине.

«Венгрия является единственной страной в Европе, которая с самого начала поддерживала мирные усилия Трампа. Мы не поставляли оружие, поддерживали дипломатические каналы и готовы провести мирный саммит», — отметил Сийярто.

Напомним, ранее Сийярто заявлял, что переговоры о вступлении в ЕС с Грузией гораздо более выгодны, чем с Украиной.

Петер Сийярто назвал мобилизацию в Украине «охотой на людей» и призвал немедленно прекратить призыв и завершить войну.

Дата публикации
Количество просмотров
153
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie