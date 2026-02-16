- Дата публикации
Мирные переговоры по Украине: Венгрия выступила с неожиданной инициативой
Сийярто обсудил с Марко Рубио мирный план Трампа по Украине.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил о готовности Будапешта организовать мирный саммит для завершения войны в Украине. Эту инициативу он обсудил в ходе встречи с государственным секретарем США Марком Рубио.
Об этом Петер Сийярто сообщил в сети X.
По его словам, с Марком Рубио они обсудили перспективы мира в Украине.
«Венгрия является единственной страной в Европе, которая с самого начала поддерживала мирные усилия Трампа. Мы не поставляли оружие, поддерживали дипломатические каналы и готовы провести мирный саммит», — отметил Сийярто.
Напомним, ранее Сийярто заявлял, что переговоры о вступлении в ЕС с Грузией гораздо более выгодны, чем с Украиной.
Петер Сийярто назвал мобилизацию в Украине «охотой на людей» и призвал немедленно прекратить призыв и завершить войну.