"Мирные" переговоры с РФ: Портников предостерег о возможном сценарии развития событий

Переговоры с РФ и заморозка конфликта имеют ряд рисков для нашего государства. Да, Россия найдет способ снова начать "СВО".

Об этом в эфире "Эспрессо" сказал журналист Виталий Портников.

Москва стремится поднимать ставки

По словам журналиста, сегодня высказывания пресс-секретаря диктатора Дмитрия Пескова ничем не отличаются от того, что Москва говорила в феврале 2022 года. "У нас есть целые спецоперации, и мы можем их достичь политическим путем". Возникает вопрос: какие это цели?

"Есть субъекты Российской Федерации, на которые должна перестать претендовать Украина, и мы должны просто четко для себя понимать, что это значит. Это значит, что Украина, по крайней мере, де-факто, если не де-юре, должна признать Автономную Республику Крым, город Севастополь, Донецкую, Луганскую, Херсонскую, Запорожскую области – частью Российской Федерации и украинские войска должны быть выведены с контролируемой территории", – пояснил Портников.

Таким образом, продолжил он, Москва стремится поднимать ставки, понимая: Украина не уйдет со своих территорий, как и РФ – с оккупированных.

"Если они будут это предлагать, мы скажем: мы никуда не уйдем. А они скажут: и мы никуда не уйдем, вы не хотите никуда уходить с территории наших субъектов федерации – ну и мы никуда не уйдем с территории наших субъектов" федерации. Это и есть переговоры по российскому сценарию", – говорит медийщик.

Классическая заморозка

Журналист отмечает, что именно так выглядит российская ловушка. Россияне не могут добиться демилитаризации от нас, но они могут добиться отсутствия гарантии безопасности. А Запад тоже этого не дает.

"То есть это и есть классическая заморозка. Путин говорит, что в принципе, если у меня появится желание, мы можем заморозить конфликт. Так мы подняли ставки, они подняли ставки, мы их снизили и заморозили линию, но теперь следующий момент интересен: легитимность", – уверяет Портников.

Если Россия при этом не считает президента Зеленского легитимным и говорит: пусть они там себе в Украине разбираются, то это значит, что после подписания любого соглашения о перемирии, они могут сказать: мы извиняемся, но мы его непонятно с кем подписали.

Прокомментировал журналист и возможное развитие событий после условного перемирия и президентских выборов. Так, если победитель подаст в Конституционный суд по легитимности Владимира Зеленского после 20 мая 2024 года, то россияне могут поступить тоже по-разному.

"Они девальвируют наше соглашение: мы сейчас начнем спецоперацию. Или даже наоборот, они сами скажут: оказывается, что теперь легитимный президент признает это соглашение. Или новый президент Украины скажет: чего я должен признавать, там стоит не моя подпись. А теперь представьте, что вся предвыборная кампания этого человека будет базироваться на том, что это было неправильное соглашение и что он не дает нам никаких гарантий безопасности", – предполагает Портников.

Следует понимать, призывает он, что наследником Зеленского на посту президента Украины в условиях, если эта война закончится заморозкой, отсутствием гарантии безопасности, будет человек с более популистскими лозунгами, чем выигравший выборы 2019 года. И Путин это может понимать, так что создает себе ситуацию "открытого шанса": пауза и сами украинцы, с его точки зрения, дадут ему возможность начать новый процесс.

Ранее Портников объяснил, действительно ли Путин готов к мирным переговорам.

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