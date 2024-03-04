Мирные переговоры с Украиной: в ISW объяснили, как РФ использует инициативы Китая и Турции

Российская Федерация пытается помешать международной поддержке Украины путем манипуляций переговорных площадок, предложенных Китаем и Турцией для урегулирования конфликта.

Об этом сообщили аналитики Института изучения войны.

2 марта в Москве встретились заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин и специальный представитель Китая по Евразии Ли Хуэй, чтобы обсудить желание Китая способствовать мирным переговорам между Россией и Украиной.

Оба политика отметили, что "невозможно" обсудить урегулирование в Украине без участия РФ и без интересов страны в сфере безопасности. Также они отметили, что якобы западные и украинские "ультиматумы" и "форматы диалога" только "вредят перспективам урегулирования и не могут быть основой".

"ISW продолжает считать, что любые заявления России о том, что она заинтересована или всегда была заинтересована в мирных переговорах, являются, вероятно, попытками прибегать к заинтересованности, чтобы побудить Запад пойти на уступки по украинскому суверенитету и территориальной целостности и возложить бремя переговоров на Украину и Запад", – отмечают аналитики.

Переговоры Украины и РФ

Напомним, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину страны проводили несколько раундов переговоров, но затем они были поставлены "на паузу". В прошлом году президент Владимир Зеленский принял решение СНБО о невозможности переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным.

Недавно американский телеканал NBC News со ссылкой на чиновников в ЕС и США заявил, что западные страны начали не публично обсуждать с Украиной вопрос о возможных мирных переговорах с Россией. Вероятно, они предполагают некоторые уступки со стороны Украины.

В то же время президент Владимир Зеленский опроверг, что США и ЕС давят на Украину мирные переговоры с Россией.

28 февраля Эрдоган заявил, что Турция снова готова возобновить процесс переговоров между Россией и Украиной, ранее проходивший в Стамбуле.

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