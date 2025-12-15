ТСН в социальных сетях

Мирные переговоры в Берлине, ночная атака БпЛА: главные новости ночи 15 декабря 2025 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.

Главные новости ночи

Главные новости ночи / © ТСН.ua

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 15 декабря 2025 года:

  • Критический этап переговоров: приближается ли Украина к окончанию войны — Стубб ответил Читать далее –>

  • Мелони назвала стратегию Трампа «сигналом тревоги» для Европы .

  • Рейтинг Трампа в США продолжает падать — NBC News Читать далее –>

  • «Мирный план» Трампа — это те же российские «Киев за три дня» — политолог Читать далее –>

  • Россия ночью атаковала Украину ударными беспилотниками Читать далее –>

