Украина
Украина
Мирный план США предусматривает сокращение ВСУ на 40% без ограничений для армии РФ— The Economist

США предлагают Украине отказаться от дальнобойного оружия и сократить армию, в то же время мирный план никоим образом не ограничивает военную мощь РФ.

Светлана Несчетная
План разработан Стивом Уиткоффом

План разработан Стивом Уиткоффом / © Associated Press

Мирный план США предусматривает сокращение ВСУ до 40% без соответствующего сокращения армии РФ.

Об этом пишет The Economist.

План, разработанный Стивом Уиткоффом, главным образом направлен на ограничение военной силы Украины после завершения войны, рассказали изданию источники, ознакомленные с документом.

Кроме значительных территориальных уступок, план предусматривает сокращение численности украинских войск, Киеву будет запрещено владеть несколькими классами вооружения, включая дальнобойные системы, способные достать в Москву и Санкт-Петербург. В то же время документ никоим образом не ограничивает военную мощь РФ.

Иностранные войска не будут допущены на украинскую территорию. Даже гражданским самолетам, использующим иностранные дипломаты, будет запрещено летать в Украину, что вызывает вопросы контроля РФ над украинским воздушным пространством.

Собеседники The Economist отметили, что целью разработки этого плана может быть использование коррупционного кризиса в Украине, чтобы подтолкнуть Владимира Зеленского к необоснованным уступкам.

