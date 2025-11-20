"Мирный план" Трампа: народный депутат Украины раскрыл детали 28 пунктов (фото)

Дональд Трамп / © Associated Press

Народный депутат Алексей Гончаренко опубликовал детали предполагаемого «28-пунктного мирного плана», который, по сообщениям СМИ, разрабатывается в кругах, приближенных к администрации Дональда Трампа.

Об этом он сообщил в своем телеграмм-канале.

28 пунктов мирного плана США, которые опубликовал нардеп. / © Telegram/Алексей Гончаренко

Согласно обнародованным данным, план охватывает девять ключевых блоков: от безопасности до внутриполитических процессов в Украине и роли России в мировой системе.

1. Безопасность и политический статус Украины

План предусматривает гарантии безопасности для Украины от США, однако с рядом жестких условий. Ключевые положения:

Подтверждается суверенитет Украины.

Между Россией, Украиной и Европой будет заключено полное и всеобъемлющее соглашение о ненападении. Все неоднозначности последних 30 лет можно считать урегулированными.

Ожидается, что Россия не будет вторгаться в соседние страны, а НАТО в дальнейшем не будет расширяться.

Украина должна закрепить в Конституции внеблоковость и отказ от членства в НАТО . Альянс со своей стороны должен подтвердить, что Украина никогда не станет его членом.

Ограничивается численность Вооруженных сил Украины (600 000 человек).

Украина остается безъядерным государством.

Гарантия США: США получат компенсацию за гарантию. Если Украина вторгнется в Россию, она потеряет гарантию. Если Россия вторгнется в Украину, кроме решительного скоординированного военного ответа будут восстановлены все глобальные санкции, признание новой территории и все другие преимущества этого соглашения будут отменены. Если Украина без причины выпустит ракету по Москве или Санкт-Петербургу, гарантия безопасности будет считаться недействительной.

Украина имеет право на членство в ЕС и получит краткосрочный преференциальный доступ на европейский рынок, пока этот вопрос рассматривается.

2. Территориальные вопросы — фиксация оккупации

Наиболее противоречивый блок касается территориальных изменений, фактически признающих ряд оккупационных завоеваний России:

Признание оккупации – Крым, а также оккупированные части Донецка и Луганска признаются де-факто русскими .

«Заморозки» линии столкновения – территории Херсонской и Запорожской областей «замораживаются» на текущей линии столкновения.

Буферная зона — часть территорий становится демилитаризованной буферной зоной, которая будет де-факто контролироваться РФ.

Обязательства – обе стороны обязуются не менять границы силой.

3. Военные договоренности

План включает мероприятия по деэскалации и сотрудничеству:

НАТО не размещает войска в Украине.

Истребители НАТО размещаются в Польше.

Начинается диалог по безопасности между США-НАТО-РФ, создание американо-российской рабочей группы.

Россия юридически фиксирует политику ненападения на Украину и Европу.

4. Экономический блок и восстановление Украины

Этот раздел предусматривает значительные финансовые ресурсы на восстановление Украины:

США и Европа запускают обширный инвестиционный пакет.

100 млрд долларов замороженных российских активов направляются на восстановление Украины. При этом США получают 50% дохода.

Европа прибавляет еще 100 млрд долларов .

Остальные замороженные российские активы пойдут на совместные американо-российские проекты.

Создание Фонда развития Украины, инвестиции в инфраструктуру, ресурсы, технологии.

5. Россия в мировой системе

План предполагает постепенное возвращение России в международную систему:

Постепенное снятие международных санкций.

Возврат РФ к формату G8 .

Начало долгосрочного экономического сотрудничества между США и РФ.

Другие ключевые пункты

Обмен пленными по формуле «все за всех», возвращение гражданских и детей, гуманитарные программы.

Запорожская АЭС должна быть запущена под наблюдением МАГАТЭ, а электричество распределяется поровну ( 50/50 ) между Украиной и РФ.

Выборы должны пройти через 100 дней после подписания соглашения. Предполагается полная амнистия всем участникам войны.

Соглашение юридически обязательно. Контроль осуществляет «Совет мира» под руководством Дональда Трампа. Нарушение условий влечет за собой санкции. После подписания соглашения предполагается немедленное прекращение огня и отвод войск.

Россия не будет препятствовать использованию Украиной реки Днепр для коммерческой деятельности, и будут достигнуты договоренности о свободной транспортировке зерна по Черному морю.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил секретарю армии США Дану Дрисколлу о готовности Киева вести переговоры о новом мирном плане администрации Дональда Трампа.

Также сообщалось, что временно поверенная в делах США в Украине Джули Дэвис заявила, что Соединенные Штаты испытывают «большой импульс» в продвижении к завершению войны между Украиной и Россией. Она отметила беспрецедентную дипломатическую активность, которая состоялась в последние дни.

Соединенные Штаты Америки ввели «агрессивный тайминг» для продвижения мирного урегулирования между Украиной и Россией. Высокопоставленный американский чиновник, пожелавший остаться неназванным, объяснил, что этот темп диктуется желанием президента Трампа как можно быстрее прекратить войну, а также критическими обстоятельствами в Украине.