Украина
1294
4 мин

"Мирный план" Трампа: народный депутат Украины раскрыл детали 28 пунктов (фото)

Народный депутат Алексей Гончаренко рассказал о возможном «мирном плане» Трампа.

Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

Народный депутат Алексей Гончаренко опубликовал детали предполагаемого «28-пунктного мирного плана», который, по сообщениям СМИ, разрабатывается в кругах, приближенных к администрации Дональда Трампа.

Об этом он сообщил в своем телеграмм-канале.

28 пунктов мирного плана США, которые опубликовал нардеп. / © Telegram/Алексей Гончаренко

Согласно обнародованным данным, план охватывает девять ключевых блоков: от безопасности до внутриполитических процессов в Украине и роли России в мировой системе.

1. Безопасность и политический статус Украины

План предусматривает гарантии безопасности для Украины от США, однако с рядом жестких условий. Ключевые положения:

  • Подтверждается суверенитет Украины.

  • Между Россией, Украиной и Европой будет заключено полное и всеобъемлющее соглашение о ненападении. Все неоднозначности последних 30 лет можно считать урегулированными.

  • Ожидается, что Россия не будет вторгаться в соседние страны, а НАТО в дальнейшем не будет расширяться.

  • Украина должна закрепить в Конституции внеблоковость и отказ от членства в НАТО. Альянс со своей стороны должен подтвердить, что Украина никогда не станет его членом.

  • Ограничивается численность Вооруженных сил Украины (600 000 человек).

  • Украина остается безъядерным государством.

  • Гарантия США:

    • США получат компенсацию за гарантию.

    • Если Украина вторгнется в Россию, она потеряет гарантию.

    • Если Россия вторгнется в Украину, кроме решительного скоординированного военного ответа будут восстановлены все глобальные санкции, признание новой территории и все другие преимущества этого соглашения будут отменены.

    • Если Украина без причины выпустит ракету по Москве или Санкт-Петербургу, гарантия безопасности будет считаться недействительной.

  • Украина имеет право на членство в ЕС и получит краткосрочный преференциальный доступ на европейский рынок, пока этот вопрос рассматривается.

2. Территориальные вопросы — фиксация оккупации

Наиболее противоречивый блок касается территориальных изменений, фактически признающих ряд оккупационных завоеваний России:

  • Признание оккупации – Крым, а также оккупированные части Донецка и Луганска признаются де-факто русскими.

  • «Заморозки» линии столкновения – территории Херсонской и Запорожской областей «замораживаются» на текущей линии столкновения.

  • Буферная зона — часть территорий становится демилитаризованной буферной зоной, которая будет де-факто контролироваться РФ.

  • Обязательства – обе стороны обязуются не менять границы силой.

3. Военные договоренности

План включает мероприятия по деэскалации и сотрудничеству:

  • НАТО не размещает войска в Украине.

  • Истребители НАТО размещаются в Польше.

  • Начинается диалог по безопасности между США-НАТО-РФ, создание американо-российской рабочей группы.

  • Россия юридически фиксирует политику ненападения на Украину и Европу.

4. Экономический блок и восстановление Украины

Этот раздел предусматривает значительные финансовые ресурсы на восстановление Украины:

  • США и Европа запускают обширный инвестиционный пакет.

  • 100 млрд долларов замороженных российских активов направляются на восстановление Украины. При этом США получают 50% дохода.

  • Европа прибавляет еще 100 млрд долларов.

  • Остальные замороженные российские активы пойдут на совместные американо-российские проекты.

  • Создание Фонда развития Украины, инвестиции в инфраструктуру, ресурсы, технологии.

5. Россия в мировой системе

План предполагает постепенное возвращение России в международную систему:

  • Постепенное снятие международных санкций.

  • Возврат РФ к формату G8.

  • Начало долгосрочного экономического сотрудничества между США и РФ.

Другие ключевые пункты

  • Обмен пленными по формуле «все за всех», возвращение гражданских и детей, гуманитарные программы.

  • Запорожская АЭС должна быть запущена под наблюдением МАГАТЭ, а электричество распределяется поровну (50/50) между Украиной и РФ.

  • Выборы должны пройти через 100 дней после подписания соглашения. Предполагается полная амнистия всем участникам войны.

  • Соглашение юридически обязательно. Контроль осуществляет «Совет мира» под руководством Дональда Трампа. Нарушение условий влечет за собой санкции. После подписания соглашения предполагается немедленное прекращение огня и отвод войск.

  • Россия не будет препятствовать использованию Украиной реки Днепр для коммерческой деятельности, и будут достигнуты договоренности о свободной транспортировке зерна по Черному морю.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил секретарю армии США Дану Дрисколлу о готовности Киева вести переговоры о новом мирном плане администрации Дональда Трампа.

Также сообщалось, что временно поверенная в делах США в Украине Джули Дэвис заявила, что Соединенные Штаты испытывают «большой импульс» в продвижении к завершению войны между Украиной и Россией. Она отметила беспрецедентную дипломатическую активность, которая состоялась в последние дни.

Соединенные Штаты Америки ввели «агрессивный тайминг» для продвижения мирного урегулирования между Украиной и Россией. Высокопоставленный американский чиновник, пожелавший остаться неназванным, объяснил, что этот темп диктуется желанием президента Трампа как можно быстрее прекратить войну, а также критическими обстоятельствами в Украине.

