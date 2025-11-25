Мирный план Трампа-Путина: с чем Зеленский едет в США и как Киев и ЕС уже переписали предложения России

Реклама

Пока точная дата визита не согласована. Как и то, поедут ли с Зеленским другие европейские лидеры, которые вместе с украинской и американской делегациями в Женеве в эти выходные дорабатывали новый одиозный «мирный» план из 28 пунктов, из которых осталось лишь 19. О существовании этого документа, скорее напоминавшего известные российские предложения по капитуляции Украины, как уже писал ТCН.ua, мир узнал на прошлой неделе из публикации в Axios.

По информации Bloomberg и The Washington Post, Трамп не углублялся в детали «мирного» плана, который так упорно продвигает. Издания отмечают, что на самом деле его разрабатывали спецпредставитель президента США Стив Виткофф, зять Трампа Джаред Кушнер и представитель Путина Кирилл Дмитриев. А Дэн Дрисколл — чиновник Пентагона и друг вице-президента Джей Ди Венса — лично передал этот документ президенту Зеленскому в Киеве 20 ноября.

Более того, по словам американских сенаторов от обеих партий, госсекретарь Марко Рубио во время личного разговора сказал им, что этот план — «список пожеланий россиян». Хотя Рубио и Госдеп это опровергли, премьер Польши Дональд Туск публично призвал раскрыть авторов этого плана и где он был создан, а президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что «мир» не должен быть капитуляцией Украины.

Поэтому в этом тексте ТСН.ua расскажет об итогах переговоров в Женеве, как сейчас выглядит «мирный» план Трампа-Путина, и какие чувствительные его пункты лично обсудят Зеленский и Трамп уже в ближайшее время.

Переговоры в Женеве: «новый» план Украины и ЕС

По словам секретаря СНБО Рустема Умерова, чтобы завершить последние шаги и заключить соглашение с Дональдом Трампом, Украина ожидает организации визита Владимира Зеленского в США еще в ноябре. То есть до конца этой недели. Украинский президент подтверждал, что после переговоров в Женеве в обновленной версии «мирного» плана уже не 28 пунктов, а меньше и «чувствительные вещи» он обсудит с президентом Трампом лично.

О каких именно чувствительных пунктах идет речь? В комментариях для статьи Financial Times первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, находившийся в составе нашей делегации на переговорах в Женеве, сообщил, что речь идет о территориальных вопросах и отношениях между НАТО, Россией и США. Точное содержание этих «чувствительных» пунктов неизвестно. По словам Кислицы, после переговоров в Женеве копии текста нового проекта мирного соглашения забрали у всех членов переговорных групп, кроме руководителей делегаций Украины и США.

Поэтому ТСН.ua может сравнить лишь пункты «слитого» на прошлой неделе россиянами в СМИ плана, скорее напоминавшего всем известные требования Кремля относительно капитуляции Украины, и контрпредложения лидеров ЕС.

Территориальные вопросы. Ранее ТСН.ua, собрав информацию, которую публиковали ведущие западные СМИ о «слитом» россиянами плане, писал, что он предусматривает признание (в том числе и Соединенными Штатами, однако не Украиной) Крыма, Луганской и Донецкой области де-факто российскими, а в Херсонской и Запорожской областях из-за мороженого. В предложениях, разработанных отдельными лидерами стран ЕС, предлагалось начать переговоры об обмене территориями от линии столкновения после установления режима прекращения огня.

Вступление в НАТО и миротворцы. По российскому плану Украина должна была закрепить «невступление в НАТО» в своей Конституции, а Альянс — включить пункты (однако неизвестно какие документы) об отказе принятия Украины в свои ряды в будущем. По европейскому, «вступление Украины в НАТО зависит от консенсуса членов НАТО, которого не существует». Отказ Североатлантического союза от политики расширения лидеры ЕС категорически отвергли. По словам британского премьера Кира Стармера, «элементы по Европе и НАТО должны получить согласие европейских стран и членов НАТО».

Относительно возможности отправки в Украину миротворческого контингента, российский план предусматривал полный запрет на эту возможность. В пункте 8 европейской инициативы речь шла о неразмещении сил НАТО (или европейских сил заверения в рамках коалиции решительных) в Украине в мирное время. Однако, как заявил на днях Эммануэль Макрон. после подписания мирного соглашения с Россией силы заверения, состоящие из французских, британских и турецких войск, могут быть развернуты подальше от линии фронта, например, в Киеве или Одессе.

Численность сил обороны Украины. Еще одной красной линией для Киева был пункт российского плана об ограничении численности ВСУ до 600 тыс. Лидеры ЕС в пункте 6 своих предложений предусматривали ограничение ВСУ до 800 тыс. в мирное время. После переговоров в Женеве ни Киев, ни Вашингтон, ни ключевые столицы ЕС не комментировали подробности обсуждения этого пункта. Только во вторник, 25 ноября, Financial Times, ссылаясь на украинских чиновников, сообщила, что Киев вроде бы согласен ограничить численность своей армии до 800 тыс. Хотя позже другие СМИ написали, что этот пункт вообще убрали с плана.

Гарантия безопасности. Как пишет The Guardian, после переговоров в Женеве не было никаких признаков того, что украинские и американские чиновники согласовали контуры будущих гарантий безопасности для Украины и их юридического закрепления. ТСН.ua уже сообщал, что мы получили от США соглашение по гарантиям безопасности, которое предусматривает возможность применения Америкой и европейскими союзниками их вооруженных сил, разведывательной и логистической поддержки и т.п., в случае повторной агрессии России. В то же время, никакой конкретики о возможности ратификации таких соглашений соответствующими парламентами стран, которые могут прислать в Украину свои войска, ведь Киев не хочет повторения печально известного Будапештского меморандума, не озвучивается.

Изменение позиции США. От первоначальной версии «мирного» плана, обнародованной на прошлой неделе рядом западных СМИ, по словам Кислицы, «осталось очень мало». Марко Рубио, возглавивший американскую делегацию на переговорах в Женеве, заявил о значительном прогрессе в переговорах. По информации Politico, появление госсекретаря США в переговорном процессе изменило подход американской стороны к взаимодействию с Украиной. И тому подтверждение.

Еще в воскресенье, 23 ноября, в очередном посту на Truth Social Трамп обвинил Украину в неблагодарности за его усилия прекратить войну (хотя CNN подсчитал, что с начала полномасштабного российского вторжения президент Зеленский публично благодарил США по меньшей мере 78 раз). через НАТО продавать Украине оружие. Однако уже во вторник, 25 ноября, посол США при Альянсе Мэтью Витакер заявил, что в обновленном «мирном» плане может появиться пункт о продолжении продаж Европе американского оружия.

Ответ Кремля: Путин не хочет прекращать войну

Во вторник, 25 ноября, российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москва еще не получила скорректированную редакцию американского плана, имея на руках только предварительную версию (авторства Кремля — Ред.), содержащую 28 пунктов. По его словам, если в новом документе «нивелировали дух и букву Анкориджа, мы будем в принципиально иной ситуации».

В отличие от Белого дома, Кремль на разных уровнях повторяет какие-то договоренности Трампа и Путина, которые обсуждались во время их встречи на Аляске в середине августа. Однако, по информации The Wall Street Journal, Трамп дал своей команде по нацбезопасности указание разработать план прекращения войны, подобный его плану по Сектору Газы, в октябре после введения санкции против «Лукойла», «Роснефти» и их дочерних компаний.

С американской стороны соответствующие наработки, как известно, готовили Стив Виткофф и Джаред Кушнер, которые продвигал вице-президент Джей Ди Вэнс, на днях набросившийся на республиканцев в Конгрессе за то, что им мол судьба Украины важнее проблем внутри самой Америки. Хотя у многих не без основания создалось впечатление, что Виткофф и Кушнер просто записывали все, что три дня подряд в Майами говорил Кирилл Дмитриев. Ведь тот вариант плана, который «слили» в СМИ на прошлой неделе, полностью соответствовал интересам Кремля.

Сначала Дональд Трамп жестко продвигал первую версию «мирного» плана из 28 пунктов, настаивая, что Владимир Зеленский должен подписать ее к Дню благодарения, который приходится на 27 ноября. Однако затем президент США несколько смягчил свою риторику, заявляя, что первый план не является окончательным предложением. Сейчас ни о каких дедлайнах речь не идет. И для этого есть свои причины. Хотя бы ввиду того, что результаты недавних опросов свидетельствуют: только 16% избирателей Трампа поддерживают необходимость территориальных уступок со стороны Украины.

По информации Bloomberg, во вторник, 25 ноября, во время встречи с Дэном Дрисколлом в Абу-Даби российские представители отвергли обновленный мирный план, наработанный в Женеве. Хотя официальных комментариев от Кремля пока не было. Однако свой ответ Россия дала еще раньше, выпустив по Украине в ночь на 25 ноября 22 ракеты и 460 БПЛА. В Киеве погибли 7 человек. Ближе к вечеру вторника, 25 ноября, стало известно, что европейские союзники Украины не будут предлагать свой отдельный документ, а будут работать над улучшением «женевского» плана.

Эксперты же призывают европейцев наконец-то изменить свой стратегический подход к Украине и России, потому что, по словам эксперта Мюнхенской конференции безопасности Нико Ланге, «европейского порядка безопасности вообще не будет». Бывший министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис напоминает: «Если бы Европа использовала замороженные активы России, чтобы помочь Украине победить, не пришлось бы умолять Америку о месте за их столом переговоров».

ТСН.ua уже писал, что по первой российской версии плана Трампа-Путина США хотели получить 50% прибыли от инвестированных в восстановление Украины $100 млрд из замороженных активов Центробанка РФ и еще $100 млрд, которые вложит Европа. Другая часть замороженных активов должна была пойти в новый американо-российский инвестиционный фонд.