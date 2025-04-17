Мирный план Трампа раскалывает общество: почему украинцы «на пороге» нового конфликта

Социолог Гринив заявил, что украинцы не готовы жить без справедливости даже во время войны / © Associated Press

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Несмотря на усталость от войны, украинское общество не согласится на несправедливый мир. Люди четко понимают: уступки в стиле «мир любой ценой» — это путь к капитуляции, а не к победе.

Об этом заявил социолог Игорь Гринив в интервью OBOZ.UA в рамках проекта «Орестократия».

По его словам, большинство граждан Украины не воспринимают так называемый мирный план Трампа как справедливый, что вызывает электоральные колебания вокруг доверия к власти.

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«Помимо окончания войны, в обществе есть запрос на справедливость. Но не только моральную, но и юридическую — то, что на английском носит название justice», — отметил Гринов.

Он пояснил, что речь идет не только о честности во власти, но и о готовности выполнять законы, платить налоги, соблюдать судебные решения, несмотря на войну.

«Справедливости не существует в абсолюте, но за него следует бороться», — подчеркнул социолог.

Однако война также обнажила новые конфликты в обществе. По словам эксперта, ситуация с мобилизацией показала, что украинское общество еще не готово к принципу «закон один для всех».

Относительно выборов во время войны, Гринив отметил: украинцы понимают, что это риск, но в случае выбора между авторитаризмом и демократией люди изберут выборы, ведь не примут диктатуру.

«Если будущее Украины покажется несправедливым, общество рано или поздно может выйти на конфликт», — предупредил он.

Напомним, Экстрасенска, тарологиня Видающая Ма рассказала, когда закончится война в Украине.