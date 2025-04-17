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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Мирный план Трампа раскалывает общество: почему украинцы «на пороге» нового конфликта

Война стала серьезным вызовом для украинцев.

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Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
Социолог Гринив заявил, что украинцы не готовы жить без справедливости даже во время войны

Социолог Гринив заявил, что украинцы не готовы жить без справедливости даже во время войны / © Associated Press

Несмотря на усталость от войны, украинское общество не согласится на несправедливый мир. Люди четко понимают: уступки в стиле «мир любой ценой» — это путь к капитуляции, а не к победе.

Об этом заявил социолог Игорь Гринив в интервью OBOZ.UA в рамках проекта «Орестократия».

По его словам, большинство граждан Украины не воспринимают так называемый мирный план Трампа как справедливый, что вызывает электоральные колебания вокруг доверия к власти.

«Помимо окончания войны, в обществе есть запрос на справедливость. Но не только моральную, но и юридическую — то, что на английском носит название justice», — отметил Гринов.

Он пояснил, что речь идет не только о честности во власти, но и о готовности выполнять законы, платить налоги, соблюдать судебные решения, несмотря на войну.

«Справедливости не существует в абсолюте, но за него следует бороться», — подчеркнул социолог.

Однако война также обнажила новые конфликты в обществе. По словам эксперта, ситуация с мобилизацией показала, что украинское общество еще не готово к принципу «закон один для всех».

Относительно выборов во время войны, Гринив отметил: украинцы понимают, что это риск, но в случае выбора между авторитаризмом и демократией люди изберут выборы, ведь не примут диктатуру.

«Если будущее Украины покажется несправедливым, общество рано или поздно может выйти на конфликт», — предупредил он.

Напомним, Экстрасенска, тарологиня Видающая Ма рассказала, когда закончится война в Украине.

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