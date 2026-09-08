Мирный план Уиткоффа-Кушнера: согласится ли Путин на прекращение огня, чтобы помочь Трампу на выборах в Конгресс

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Не успели спецпосланники Трампа уехать из Киева, как Россия возобновила свои непрерывные ракетные и дроновые атаки, в том числе и по Киеву. Так, в ночь на вторник, 8 сентября, по Украине летело все: «шахеды», ракеты «Оникс», «Искандер», северокорейские KN-23 и т.д. Дроновые атаки продолжались и днем. Только в столице 25 пострадавших и пять погибших.

Но администрация США никак не осуждает эти удары. Даже во время телефонного разговора с Путиным во вторник, 8 сентября, Трамп не упомянул о российских бомбардировках украинских городов. Более того, как и в прошлом году президент США и его спецпосланники соглашаются с Путиным, что возобновление переговоров должно происходить без установления режима прекращения огня.

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В интервью изданию Axios Владимир Зеленский заявил, что россияне готовы к переговорам. Якобы именно такое послание Стив Виткофф и Джаред Кушнер привезли из Москвы в Киев. А эскалацию, в том числе непрерывные налеты ракет и «шахедов», Путин выбрал из-за выборов в Госдуму 18-20 сентября. После этого, как пишет Le Figaro со ссылкой на Елисейский дворец, Россия будет готова возобновить переговоры. Речь идет о трехстороннем формате США-Украина-Россия, который существовал до февраля. И из которого, напомним, вышла именно Москва, а фокус внимания Америки сместился на войну с Ираном.

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Смогут ли США перезапустить переговоры с Россией так, чтобы это привело к установлению режима прекращения огня? Читайте в материале ТСН.ua.

Мирный план: из Кремля звучат противоречивые заявления

По информации Financial Times, Стив Виткофф и Джаред Кушнер привезли в Киев несколько обновленные версии предыдущих мирных предложений, где во главу угла остается вопрос Донбасса. Позже Владимир Зеленский подтвердил, что посланники Трампа действительно озвучили несколько конструктивных инициатив, на которые Украина уже готовит ответ. Удастся ли их актуализировать и сделать действенными — неизвестно. Но процесс, по словам украинского президента, двигается к трехстороннему формату.

«Дальше мы все будем готовить и приближать трехстороннюю встречу Украины, России и Америки, если все стороны согласятся. Также мы хотим сделать это осенью. Если выйдет в сентябре, то прекрасно.

Чем раньше, тем лучше», — сказал Зеленский, добавив, что такая встреча может состояться в Эмиратах, Швейцарии или Турции.

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ТСН.ua уже сообщал, что среди основных тем, которые планируется обсудить, — энергетика, экспорт зерна и обмен пленными. В то же время из Кремля раздаются противоречивые заявления.

С одной стороны, во вторник, 8 сентября, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил о якобы желании и готовности России к «мирному урегулированию» войны, выразив даже надежду на «определенные сдвиги».

С другой стороны, в этот же день глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что переговоров по завершению войны пока нет, и в очередной раз набросился на Запад с угрозами.

Владимир Зеленский также заявил, что рассчитывает встретиться с президентом США Дональдом Трампом в 20 числах сентября. Наверняка речь идет о Генассамблее ООН в Нью-Йорке. Однако на 24 сентября запланирован визит лидера Китая Си Цзиньпина в Вашингтон и его переговоры с Дональдом Трампом. Когда именно состоится встреча американского и украинского президентов — до или после визита Си — пока неизвестно. Однако обе встречи будут уже после выборов в Госдуму РФ. По словам украинских чиновников, после этого риторика Кремля может измениться.

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Нефть и зерно: почему Россия может пойти на сделку

Хотя Россия и экономически слаба, как подчеркивают в ГУР Минобороны, у нее хватит ресурсов для продолжения войны против Украины в 2027-2028 годах. Однако это не значит, что Кремль не заинтересован в ослаблении санкционного режима. Подытоживая визит Виткоффа и Кушнера в Киев, ТСН.ua уже писал, что в американской делегации также был и.о. руководителя санкционного департамента Минфина США Джин Ланге На днях The Wall Street Journal написала, как украинские удары разрушают российскую экономику.

К примеру, с начала 2026 г. цены на бензин в РФ выросли на 19%. В августе переработка нефти русскими НПЗ свалилась на 30%. Морской экспорт российской сырой нефти из портов Черного моря снизился более чем на 60%. Экспорт российской пшеницы в августе упал более чем на 50% год — до самого низкого уровня с 2010 года. А уничтожение логистических центров российских маркетплейсов привело к убыткам более чем на $20 млрд.

Когда Лавров заявляет, что России не выгодно прекращение огня или возвращение к «зерновому соглашению», — это блеф и повышение ставок. Напомним, что в 2022 году при посредничестве Турции и ООН был создан специальный гуманитарный морской коридор для торговых судов, входивших в украинские порты и выходивших из них. В августе и Турция, и Украина предлагали одновременное прекращение атак на корабли в Черном море. Тем не менее, Россия захотела расширить инициативу еще и на прекращение Украиной ударов по российской энергетической инфраструктуре, нарушая принцип взаимности.

В интервью Axios Владимир Зеленский также предположил, что «Путин нуждается в Трампе и не хочет его раздражать». И даже если Путин не заинтересован в деэскалации, Вашингтон может оказывать на него давление, чтобы он это сделал до промежуточных выборов в Конгресс США в начале ноября.

ТСН.ua уже неоднократно писал, что война против Ирана существенно пошатнула рейтинги Трампа и Республиканской партии. А после тайного визита директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву Иран возобновил удары, и США были вынуждены ответить. На этом фоне цены на горючее в Соединенных Штатах снова бьют рекорды. А это, как известно, традиционный маркер американского избирателя.

Войну против Ирана США не могут ни выиграть, ни завершить. Поэтому американская администрация пытается добиться хоть какого-нибудь успеха на другом треке — урегулировании войны России против Украины. Однако сделает ли Путин такой подарок Трампу? Россия и Китай военно-экономически поддерживают Иран. К тому же, весной, в разгар ударов Ирана по американским военным объектам в странах Персидского залива (а разведданные для этих ударов Тегерану предоставляла Москва) Кремль предлагал Вашингтону пакетную договоренность: Россия останавливает предоставление Ирану разведданных в обмен на прекращение США предоставления Украине разведданных для Украины.

Территории и санкции: «новые» идеи Виткоффа и Кушнера

Тогда администрация Трампа отказала. Однако это не означает, что вопрос исчез с повестки дня. Поэтому, в отличие от экспорта нефти и зерна, с чем у России есть огромные проблемы, именно поэтому Путин и может согласиться на взаимное прекращение ударов, по всему остальному Кремль может предлагать Вашингтону пакетную договоренность. Однако американские спецпредставители, какой бы новый мирный план они не привезли в Киев и Москву, должны понимать, что любой последующий вопрос в переговорах Путин будет связывать со своими территориальными претензиями. И именно поэтому предварительные трехсторонние переговоры зашли в тупик.

Напомним, как в начале этого года США увязывали предоставление Украине гарантий безопасности с выходом Сил обороны Украины из Донбасса. Недавно в интервью The New York Times руководитель Офиса президента Кирилл Буданов рассказал, что «до февраля потенциальные идеи (по Донбассу — Ред.) включали передачу территории частным военным подрядчикам, разрешение на управление им Совету мира господина Трампа или создание общих гражданских администраций Украины и России».

Однако Москва, по всей видимости, все это отвергли. К тому же, в Кремле постоянно отмечают требования, озвученные Путиным еще в июне 2024 года. А это, напомним, не только выход сил обороны Украины из Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей, которые Путин незаконно записал в российскую конституцию, но и международное признание оккупированных украинских территорий частью РФ, отказ Украины от вступления в НАТО, закрепление за Украиной нейтрального, внеблокового и внеблокового и внеблокового.

Дата публикации 17:45, 08.09.26 Количество просмотров 21 Адский день в столице: попадание в офис телеканала, горят высотки и школы

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