Мирный план Зеленского: Подоляк рассказал о четырех ключевых направлениях

Мирный план президента Украины Владимира Зеленского содержит четыре ключевых направления: дипломатическое и военное принуждение РФ к миру, а также политическую и экономическую составляющую.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире национального телемарафона "Єдині новини".

"Военное принуждение РФ – подразумевается с учетом опыта войны в Курской области, войны в Донецкой области. Сколько, какой номенклатуры оружия нам нужно, как быстро оно должно быть на поле боя. Ну и, соответственно, какие инвестиции нужны в ВПК Украины, чтобы увеличить собственное производство дальнобойных возможностей", – объяснил советник.

Подоляк отметил, что план военного принуждения также предусматривает "существенное увеличение войны на территории РФ" и устранение "всех этих неформальных ограничений, мешающих наносить системные удары вглубь РФ".

"Второе направление – политическое. Нужно еще раз зафиксировать ключевые позиции. Ну, например, если Украина хочет быть членом какого-то коллективного альянса безопасности, она имеет на это полное суверенное право, реализуя свою субъектность, и ни одна РФ не может указывать, будешь ты членом того или иного альянса, или не будешь", – рассказал Подоляк.

По его словам, третья составляющая, экономическая, является двусторонней.

"Это инвестиции в Украину, наше производство, чтобы четко понимать, сколько, на какие деньги и на какие лицензии мы можем рассчитывать с точки зрения собственного производства. Также нужно убрать Россию с глобальных рынков, чтобы они не могли продолжать финансировать эту войну в том объеме, в котором они это делают сегодня", – добавил советник главы ОПУ.

Четвертая составляющая мирного плана Зеленского – это дипломатическое принуждение государства-агрессора к миру.

"Предложения Украины – это не о теории, не о том, что может быть, как может быть, как теоретически мы можем об этом думать и т.д. План Украины построен на фактологическом анализе того, что происходит, во-первых, по линии фронта, во-вторых, в Курской области на территории РФ. Там есть анализ того, как можно использовать эффективное оружие, если оно будет в соответствующем количестве, как это будет влиять на ситуацию на линии фронта и социальные настроения в РФ", – отметил Подоляк.

Он сообщил, что более подробно план будут обсуждать после встреч президента Украины в Вашингтоне с Байденом, Трампом и Харрис.

"На сегодняшний день Украина наиболее четко понимает, что это за война, и объясняет, к каким последствиям она может привести, если будут использованы какие-то формулы замораживания конфликта. Потому что любая заморозка конфликта будет консервировать политический режим в РФ", – отметил Михаил Подоляк, добавив, что мирный план Украины ни в коем случае не предусматривает таких "полумер".

Напомним, в США заявили, что правительство Украины должно самостоятельно решать, как закончить войну, никто извне не должен навязывать свой мирный план. Любой мирный план, противоречащий суверенитету и территориальной целостности Украины, не будет справедлив.

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