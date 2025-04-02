Иностранные войска в Украине / © ТСН.ua

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Иностранная миротворческая миссия в Украине не может быть столь многочисленна, чтобы быть расположена на линии фронта.

Об этом заявил военный эксперт Павел Нарожный в эфире Украинского радио .

По его словам, не стоит рассчитывать на присутствие в Украине сотен тысяч иностранных солдат, поскольку у стран, которые соглашаются их прислать, нет таких войск.

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«Германия, например, имеет 190 тысяч военных в целом, включая флот и Воздушные силы. Для понимания масштабов: если вся армия Великобритании, которая имеет 146 тысяч личного состава, станет пехотинцами и передадут ее нам, то они смогут закрыть [только] такой участок фронта, как Покровск», — пояснил Нарожный.

Эксперт отметил, что в европейских странах не готовились к масштабной сухопутной войне, а к коротким конфликтам, в которых важную роль играют боевая авиация и дальнобойное оружие.

"А здесь в атаку идут 500-600 тысяч вражеских солдат... Так что, думаю, мы можем рассчитывать максимум на несколько десятков тысяч военных от всех наших союзников суммарно", - предположил он.

По мнению Нарожного, теоретически иностранные миротворцы могут быть размещены как прикрытие на объектах инфраструктуры – на ТЭС, атомных электростанциях, аэродромах, других важных инфраструктурных узлах. Здесь они будут операторами ПВО, сбивать дроны или просто находиться там, оберегая объекты от возможных диверсионных действий.

Напомним, в ближайшие недели в Украину прибудут военные группы из европейских стран , чтобы оценить возможности размещения международных сил для защиты украинских территорий после завершения активной фазы войны.