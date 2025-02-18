Миротворцы не смогут закончить войну РФ против Украины: эксперт назвал причины

Гарантии безопасности для Украины могут обеспечить только Вооруженные силы Украины, поэтому не следует это путать с миротворцами.

Об этом в эфире Эспрессо заявил военный эксперт, директор New Geopolitics Research Network, эксперт Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь.

Он заявил, что только украинская нация может обеспечить мир в Украине, поэтому не нужно питать иллюзий по поводу миротворцев Бразилии, Аргентины, Ямайки и других стран мира, которые могут согласиться отправить своих военных.

"Китай, если будет позволено Китаю принять участие, здесь может очень много стран глобального юга появиться и предложить свои услуги. Миротворцы — это силы, которые могут обеспечивать определенный режим прекращения огня, а также другие аспекты содержания, скажем так, отсутствия, прямых столкновений вооруженных на линии размежеваний. Более того, любая миротворческая миссия Peacekeeping, Peacemaking, в украинском языке это не разделяется, но в ООН, когда мы классифицируем миротворческую деятельность, там есть peacemaking и peacekeeping, то есть принуждение к миру и содержание мира, то есть соблюдение мира, какого-то режима и так далее", — отметил он.

Самусь отметил, что любые стабилизационные силы между сторонами могут быть установлены только при условии, что на это согласятся обе Украина и Россия.

"Потому что на самом деле-то, ну, какие миротворцы могут удержать Россию и Украину от войны. Никакие миротворцы силы говорят о 150 тысячах, хоть миллион можно поставить между Украиной и Россией на 1200 километров фронта, но над этим миллионом будут летать "шахеды", будут лететь на территории войну, здесь нужна политическая воля. А миротворцы, или я бы все-таки говорил о многонациональной миссии, нужна лишь для того, чтобы реально мониторить ситуацию на линии столкновения или линии разграничения, демилитаризованной зоны, как это будет, возможно, называться. Для того чтобы действительно придерживались стороны Россия-Украина этого режима прекращения огня, cease fire. А если говорить о гарантиях безопасности, это совершенно другой вопрос. Совершенно оно никак не связано с миротворческим контингентом или мониторинговыми силами в зоне столкновения.", — считает военный эксперт.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц призвал не навязывать Украине переговоры и мир.

Мы ранее информировали, что министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что возвращение России в G7 немыслимо.

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