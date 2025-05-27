Мировая война и продвижение россиян: Безуглая заявила про "бездну в ближайшие годы"

Безуглая считает, что будет мировая война / © ТСН.ua

Реклама

Народный депутат Марьяна Безуглая напугала украинцев мрачным прогнозом на будущее. По ее мнению, война в Украине не закончится, наоборот — начнется Третья мировая.

Свои прогнозы одиозный нардеп опубликовала в Facebook.

«Нас ждет бездна в ближайшие годы: полномасштабная война с продвижением россиян на востоке и атаками дроновых ИИ роев на города, мировая война, передел мира, в целом разносторонний технологический рывок человечества и полная перестройка взаимоотношений с интеграцией искусственного интеллекта, роботизацией и кибернетизацией жизни. Жизни тех, кто останется в живых. Смена государственных систем», — пишет Безуглая.

Реклама

По ее мнению, все эти события произойдут очень быстро. Однако нардеп призывает украинцев бороться и не опускать руки.

«За несколько лет мы не узнаем ни мир, ни страну. Украина станет такой, на которую мы способны. И нужно устоять. Удержать наше государство. Украины, которую мы знали, уже нет и никогда не будет — забудьте. Что касается нашего руководства, то всем все доложили», — подытожила Безуглая.

Ранее военный эксперт оценил, может ли РФ захватить всю левобережную Украину.