Мирового продовольственного кризиса, провоцируемого Россией, пока можно избежать: Ермак назвал условие

Мирового продовольственного кризиса, провоцируемого Россией, пока можно избежать: Ермак назвал условие

Руководитель Офиса президента рассказал, что нужно сделать для предотвращения продовольственного кризиса.

Мирового продовольственного кризиса, который провоцирует Россия, пока можно избежать.

Следует разблокировать украинские порты, отправив в Черное море военные конвои стран-партнеров, которые будут сопровождать зерновые грузы.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Также нужно ускорить поставки оружия, предоставить нам MLRS, для освобождения временно оккупированных территорий Украины.

"Иначе Россия продолжит свой шантаж", — отметил он.

Напомним, оккупанты признали, что Россия вывозит награбленное зерно из Херсонской области.

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