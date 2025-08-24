Мировые лидеры поздравили Зеленского и украинцев с Днем Независимости

День Независимости / © Credits

Сегодня, 24 августа, Украина отмечает 34-ю годовщину Дня Независимости. Мировые лидеры поздравили президента и украинцев.

Кто поздравил Украину с Днем Независимости и выразил поддержку ее народу — читайте в материале ТСН.ua.

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп поздравил украинцев с праздником Независимости: Владимир Зеленский опубликовал поздравительное письмо от президента США.

«Народ Украины имеет несгибаемый дух, а мужество вашей страны вдохновляет многих. Отмечая этот важный день, знайте, что Соединенные Штаты уважают вашу борьбу, уважают ваши жертвы и верят в ваше будущее как независимое государство», — говорится в письме.

Он отмечает, что сейчас самое время положить конец бессмысленным убийствам. Соединенные Штаты поддерживают переговорное урегулирование, которое приведет к крепкому, длительному миру, положит конец кровопролитию и защитит суверенитет и достоинство Украины.

Лев XIV

«С раненым сердцем насилием, которое опустошает вашу землю, я обращаюсь к вам в этот день вашего национального праздника. Хочу заверить вас в своей молитве за народ Украины, страдающий войной, особенно за всех раненых, за тех, кто потерял близких, и за тех, кто лишен своих домов. Пусть Сам Бог утешит их, да укрепит раненых и дарит вечный покой умершим», — написал папа Лев.

Как прибавил его святость, он умоляет Господа тронуть сердца людей доброй воли, чтобы шум оружия стих и уступил место диалогу, открывая путь к миру во благо всех.

Реджеп Тайип Эрдоган

Поздравил украинцев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Наше всестороннее сотрудничество, способствующее процветанию наших стран и народов, продолжает крепнуть с каждым годом, приобретая многомерный и многоуровневый характер. Я убежден, что стратегическое партнерство между Турцией и Украиной имеет первостепенное значение для доверия и стабильности как на региональном, так и глобальном уровнях», — написал он.

Турецкий лидер пожелал счастья, крепкого здоровья, мира, процветания и благополучия дружественному народу Украины.

Си Цзиньпин

Искренние поздравления и лучшие пожелания президенту Зеленскому и дружественному украинскому народу выразил лидер КНР Си Цзиньпин.

Китай и Украину связывает традиционная дружба. В последние 33 года с момента установления дипломатических отношений китайско-украинские отношения стабильно развивались, а сотрудничество в различных сферах дало впечатляющие результаты», — отметил он.

Он добавил, что готов сотрудничать, чтобы направить наши двусторонние отношения на стабильное и долгосрочное развитие и принести большую пользу народам обеих стран.

Виллем-Александр

Украину поздравил также король Нидерландов Виллем-Александр.

«По случаю Вашего Национального дня. Я хотел бы высказать свои поздравления и наилучшие пожелания Вашему личному благополучию и благополучию народа Украины. Я уважаю мужество и стойкость украинского народа и чту их настойчивости и надежды, которые вдохновляют многих людей во всем мире»,

Виллем-Александр заверил, что Нидерланды будут с Украиной на каждом шагу. Столько сколько нужно.

Карл III

К президенту Зеленскому обратился король Карл III.

«Мы с женой поздравляем Вас и народ Украины с Днем Независимости. Я продолжаю испытывать наибольшее и глубокое восхищение несокрушимым мужеством и духом украинского народа. Я все еще надеюсь, что наши страны могут продолжать тесно сотрудничать для достижения справедливого и крепкого мира в Украине», — пишет он.

Они высказали самые теплые и искренние пожелания на следующий год.

Карин Келлер-Зуттер

Свои поздравления и восхищение украинским народом выразила президент Швейцарской Конфедерации Карин Келлер-Зуттер.

«Я глубоко тронута стойкостью и несгибаемым духом, которые народ Украины продемонстрировал перед лицом огромного труда. Швейцария продолжает решительнее осуждать войну России против Украины. Мы твердо стоим на стороне вашей страны в ее стремлении к справедливому и продолжительному миру. Швейцария готова предложить свои хорошие услуги и опыт, если будет запрос, и остается преданной поддержке пострадавших от войны украинцев путем предоставления гуманитарной помощи, противоминной деятельности, финансовой помощи и предоставления защиты людям, которые ищут временного убежища в Швейцарии», — говорится в обращении.

Страна надеется на продолжение и углубление замечательного партнерства между двумя двумя странами в последующие годы.

Гитанос Науседа

Видеообращение ко Дню Независимости Украины записал президент Литовской Республики Гитанас Науседа.

«Уже 4 года за возможность жить на своей свободной Родине. Каждый день вы показываете миру беспрецедентный пример мужества и решительности, останавливая жестокую московскую орду. Как бы вам ни было тяжело, знайте: Литва всегда будет рядом, мы всегда вам поможем всеми возможными средствами — военными, политическими, финансовыми. Мы всегда и территориальная целостность. Не покладывайте руки. Слава Украине», - подчеркнул он.

Марк Корни

Премьер-министр Канады Марк Карни выступил на Софийской площади, отметив, что имеет честь находиться рядом с великими украинцами. Он назвал праздник днем памяти, гордости и надежды.

"Я чувствую искреннее уважение, стоя перед мужественными мужчинами и женщинами, которые посвятили себя служению этому величественному государству. Быть рядом с вами сегодня большая честь, в то же время — большая ответственность. Во время, когда под угрозой оказались ваши независимость, свобода и суверенитет. Хочу сказать очень простое- главное: Канада сказал Карни.

Ранее президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Независимости . Как отметил лидер государства, сегодня мы строим Украину, у которой будет достаточная сила и мощь, чтобы жить в безопасности и мире. Украинцы борются за мир и спокойствие, которое должно господствовать для будущих поколений.

Зеленский выразил благодарность всем, кто защитил и будет защищать Украину в этой войне за независимость. Он убежден, что ради такой цели следует жить.

«С праздником вас, великий народ великой страны! С Днем Независимости! Слава Украине!», – резюмировал он.