Мировые производители вакцин не хотят заходить на рынок Украины, где не считаются с интеллектуальной собственностью

Британская делегация во Всемирной организации торговли сообщила о готовности способствовать тому, чтобы фармацевтические производители могли получать добровольный трансфер технологии на производство вакцин от коронавируса COVID-19.

Принудительное раскрытие патентов не приведет к получению полных данных о досье вакцины и ноу-хау. А это — очень чувствительная информация с точки зрения доступа к коммерческой информации и интеллектуальных прав на разработку. Впрочем, в Украине, где работают мощные фармацевтические производители и есть все возможности для выпуска вакцин, существует проблема с защитой прав интеллектуальной собственности, а судебная система работает так, что защитить в судебных инстанциях себя и свое право становится настоящим испытанием. Яркий пример — судебная тяжба вокруг известного бренда "Корвалол" между компаниями "Фармак" и "Дарница". Таким образом, заходить на рынок, где уважают интеллектуальную собственность, мировые гиганты не хотят из-за страха безопасности.

Спор между "Фармаком" и "Дарницей" тянется с 2005 года, когда была зарегистрирована торговая марка "Корвалол-Дарница", хотя название этого лекарственного успокаивающего средства было создано еще в далеком 1960-м на киевском заводе имени Ломоносова, а "Фармак" является его правопреемником. Поэтому, уже во времена независимости компания "Фармак" стала единственной в Украине и странах СНГ выпускать "Корвалол".

"Корвалол" — не общеизвестное название, а хорошо известный торговый знак, эксклюзивное право на использование которого у "Фармак". Заместитель директора Научно-исследовательского института интеллектуальной собственности АПН Украины Александр Дорошенко считает, что патентное ведомство Украины не имело права регистрировать торговый знак "Корвалол-Дарница".

Это то же, что к известному бренду добавить другое слово, к примеру "Tesla-ЗАЗ". Пойти на такой шаг никто не решился, но в Украине судебная тяжба за "Корвалол" длится 15 лет подряд.

"Когда мы приходим в аптеку, мы не спрашиваем" Корвалол-Дарница "или" Корвалол-Фармак ", мы спрашиваем" Корвалол "и нам выдают. У нас было проведено несколько судебных экспертиз по этому поводу. Мы придерживались в своих выводах именно той позиции, что эти знаки похожи настолько, что их можно спутать, и такой регистрации не должно было быть", — сообщил Дорошенко.

Партнер практики интеллектуальной собственности и юридической компании "Арцингер", адвокат Тарас Кислый отметил, что в целом нормативная база Украины по защите прав интеллектуальной собственности соответствует международным подходам, "но дьявол кроется в деталях, и в правоприменении".

Суды на определенном этапе пришли к взаемновиключного решения. С одной стороны, они сказали, что исключительные права принадлежат "Фармак", а с другой стороны, они сказали, что такие же права принадлежат "Дарницы", что в принципе противоречит основам интеллектуальной собственности адвокат Тарас Кислый

Адвокат отметил, что интеллектуальная собственность предполагает эксклюзив и защиту объекта. "Давайте абстрагируемся от конкретного дела о ТМ" Корвалол ", возьмем, к примеру, другие мировые дела по схожей тематике. У Pfizer есть флагманский препарат "Виагра". Если следовать логике эксперта, то можно выпустить "Виагра-Дарница", и это не будет нарушать прав компании Pfizer. Это нонсенс, интеллектуальная собственность так не работает. Не знаю, чем руководствовался эксперт, но я категорически не согласен с такими выводами", — рассказал Тарас Кислый.

Сейчас судебная тяжба за "Корвалол" между "Фармаком" и "Дарница" продолжается. В ноябре прошлого года Приморский районный суд Одессы неожиданно принял решение о признании общеизвестным обозначения "Корвалол-Дарница". Во-первых, в суд обратился предприниматель Сергей Гаврилюк с предложением вместе производить биологически активную добавку, которую он почему-то решил назвать "Корвалол-Дарница". "Дарница" такое предложение оценила как посягательство на интеллектуальные права компании. И обратилась в суд за защитой, а также с просьбой признать обозначение "Корвалол-Дарница" хорошо известным состоянию на 01 января 2017 года.

Кроме того, срок рассмотрения составлял всего три месяца. Как писало издание "Украинские новости", судья Вячеслав Бондарь не обратил внимание на то, что лекарственный препарат "Корвалол-Дарница" был на рынке меньше года, и было продано всего 2,5 миллиона флаконов лекарства, критически мало для признания обозначения хорошо известным.

Решение в одесском суде вынесли, когда хорошо известному знаку "Корвалол Corvalolum" компании "Фармак" уже предоставлялась правовая охрана в Украине, что делает невозможным получение правовой охраны любым другим похожим до степени смешения обозначением, если такое обозначение может ввести в заблуждение относительно лица, производящего товар.

Известно, что "Фармак" подала апелляционную жалобу на решение Приморского районного суда Одессы, но после непродолжительного разбирательства решением Одесского апелляционного суда от 28 мая этого года апелляционное производство закрыто.

Сейчас рынок "Корвалола" в Украине оценивают в 100 млн грн. В "Фармак" отмечают, что будут не только добиваться полного интеллектуального права на свой препарат, но и возмещения убытков "Дарницей", которые были нанесены за эти годы.

Как упоминалось в начале статьи, у украинских компаний есть возможности в будущем наладить выпуск важных для здоровья человека вакцин, но, когда нарушаются права интеллектуальной собственности, а судебная система работает неэффективно и часто на грани нарушения действующего закона и с коррупционными скандалами, шансы на выпуск лекарств мизерные. Ни одна из мировых фармацевтических компаний не зайдет на рынок Украины, где царит беспорядок и коррупция.

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