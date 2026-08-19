«Миша, ты сам в это веришь?»: украинцы бурно обсуждают в Сети громкое заявление Федорова о выборах

Михаил Федоров / © Getty Images

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Вечером 18 августа бывший министр обороны Михаил Фёдоров обратился с призывом к власти провести выборы в Украине. Это заявление вызвало волну активных обсуждений в Сети. Кто-то из украинцев поддерживает экс-министра, а кого-то она шокировала. Между тем, некоторые эксперты считают, что этой речью Федоров перешел в оппозицию к Владимиру Зеленскому.

Что украинцы думают о призыве Федорова провести выборы во время войны России и что на самом деле означает это заявление читайте в материале ТСН.ua.

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«Новый стадион»: реакция украинцев на обращение Федорова

Пользователи Threads разделились в поддержке Федорова и его призыва к проведению выборов во время войны. Часть корреспондентов считает, что обращение бывшего министра обороны — это не что иное, как начало формирования новой политической силы в стране.

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«Послушала и я вчерашнее обращение Федорова. Честно говоря, создалось впечатление сплошной пропаганды: много правильных слов, красивых обещаний и нужных акцентов. Первая мысль была проста: „Миша, ты сам веришь во все, что сейчас говоришь?“. Если отложить эмоции, то вырисовывается другая картина: похоже, что в Украине формируется новая политическая сила. И здесь главный вопрос не кто создает ее, а с какой целью», — написала irina_esfir.

Другая часть обвинила экс-министра в популизме и подыгрыше коррупции во власти.

Если пересмотреть интервью с Андреем Магерой с февраля 2025 года, то становится очевидно, что такие заявления Федорова несут ничего кроме популизма)

То есть пока Федоров был у власти, коррупции не было и не говорилось, только он ушел — все нужно вычищать. Почему он раньше об этом молчал, когда был в министерстве?

Да это жесть, просто. Поставил собственные амбиции больше всего. Жаль, очень жаль.

И как он себе представляет выборы во время военного положения?

Можете забрасывать меня камнями. Но сколько же очевидных политических заявлений в одном видео… красиво, популистически. То, что нужно для украинского избирателя: демократия, борьба с коррупцией. Не хватает в конце только одной фразы: «Я обещаю вам пойти в президенты Украины и сразу выполняю — я иду в президенты Украины».

Выходящие на протесты в поддержку Федорова отмечают, что они стояли за эффективные решения бывшего министра в Минобороны, но его заявление «требует конкретных действий с его стороны».

Ну смотрите, не путайте одно с другим. Люди выходили за ЭФФЕКТИВНОСТЬ его в должности МО. Что вас бросает, то в одну полярность, то в другую? Есть фактаж, и он говорит и ЗА Федорову, но есть фактаж, требующий конкретных действий с его стороны.

Ну, если его не берут в министры. Это остается политическая карьера. Но я все-таки за то, чтобы он вернулся на должность МО.

Очень уважаю выходящих людей. В первую очередь митинги не за конкретного человека, а против произвола во власти. А умелому, разделяю видение Кротевича.

А некоторые иронизируют по призывам Федорова и шутят, что будет «новый стадион», намекая на начало политической карьеры Зеленского. Когда во время избирательного процесса тогда ведущий и юморист вызвал главного конкурента Порошенко на стадион.

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Федоров перешел в оппозицию к Зеленскому — политологи

Политолог Владимир Фесенко считает, что Федоров своим заявлением о выборах фактически перешел в оппозицию к президенту Владимиру Зеленскому.

«Федоров по сути предлагает в определенной перспективе (и вряд ли далекой) определиться украинцам, кто прав в его противостоянии с Зеленским. И речь идет не просто о личном противостоянии. Федоров прямо намекает на противостояние с „коллективным Зеленским“, в котором визуально присутствуют и Ермак и Арахамия, и который, по контексту, обвиняется в коррупции. Это как прелюдия к собственной избирательной кампании», — отметил он.

По мнению Фесенко, призыв начать дискуссию о выборах во время войны — это способ, чтобы «кардинально переформатировать политическую повестку дня и перехватить внутриполитическую стратегическую инициативу».

Политолог подчеркнул, что есть две цели этого обращения. Задачей-минимумом является влияние на голосование по кандидатуре нового министра обороны, а задачей-максимум — кардинальное изменение внутриполитического процесса через продвижение идеи выборов во время войны.

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«На данный момент большинство украинцев против выборов во время войны. Но есть ощутимая тенденция к уменьшению количества противников выборов во время войны. И сейчас против выборов во время войны выступает чуть больше половины украинцев. Выступление Федорова может поменять эту пропорцию. Может существенно увеличиться количество приверженцев выборов во время войны», — считает он.

Политолог предполагает, что начинается принципиально новый этап внутриполитической ситуации в Украине во время войны.

А политтехнолог Олег Постернак называет выступление Федорова «медийным контрнаступлением» против власти.

«Это попытка извиниться за протестный импульс, объективно теряющийся из-за фактического закрытия темы его назначения на должность министра обороны, под аккомпанемент новой темы — требования выборов и сохранения демократии», — отметил эксперт.

Постернак считает, что у заявления Федорова есть два момента. Первый — тема выборов, по его мнению, может одобрить резонанс за океаном, в частности в администрации Трампа.

Второй момент — это очень «креативный инструмент аккуратного перехвата антиэлектората Зеленского».

Что думают нардепы о выборах во время войны

Народный депутат Алексей Гончаренко, комментируя призывы Федорова к выборам, считает, что власть должна сконцентрироваться на завершении войны. И только после наступления мира проводить выборы.

«Моя позиция, как и позиция большинства украинцев, такова: заканчиваем войну, достигаем мира и проводим выборы. И живем в нормальной стране», — написал народный избранник.

Другой нардеп Ярослав Железняк также считает, что выборы невозможно провести в условиях, когда Россия ежедневно атакует страну. Впрочем, по его предположениям, Федоров говорил о парламентских.

«Правда, я совершенно не понимаю, как это даже теоретически возможно. По действующей системе, еще как-то теоретически президентские можно было бы провести. По выборам в Раду нужно не только подходы, но и саму систему (открытых региональных списков) менять под новую реальность», — говорится в его заявлении.

Готовы ли украинцы голосовать за Федорова — опрос

Свежее исследование Rating Group, проведенное 5–6 августа 2026 года, показало, что 58% опрошенных доверяют Федорову, в то время как 17% заявили о недоверии к нему. В случае проведения гипотетических президентских выборов Федоров получил бы 12,5% голосов среди всех опрошенных, заняв третье место в рейтинге.

Лидером первого тура стал Владимир Зеленский с 25,2%, второе место занял бы Валерий Залужный — 16,7%. Далее расположились Кирилл Буданов (7,9%) и Петр Порошенко (5,6%).

Дмитрий Разумков получил бы 2,8%, Юлия Тимошенко — 2,4%, Андрей Белецкий — 2,2%, а Сергей Притула и Юрий Бойко — по 1,7%. Еще 3,9% опрошенных избрали бы другого кандидата, 5,5% не участвовали бы в выборах, а 11,9% не определились со своим выбором.

Федоров призвал к выборам — последние новости

Напомним, вечером 18 августа бывший министр обороны Михаил Федоров опубликовал новое видеообращение, в котором призвал провести выборы в Украине. Он признал, что во время войны это сделать сложно, но уверен — не невозможно.

По данным СМИ, в Офисе президента не против проведения выборов в Украине, но на Банковой отметили, что проблема — условия безопасности. Один из собеседников украинского издания иронически ответил, что «пусть проводит между баллистиками».

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