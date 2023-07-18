"Мишень начала стрелять в ответ": Тищенко опубликовал фото с тира, насмешив сеть

Народный депутат в очередной раз вызвал бурную реакцию сети.

Николай Тищенко показал, как стреляет в тире. Впрочем, удалось не похвастаться, а только всех насмешить.

Видеозапись народный депутат поделился на своей странице в фейсбуке.

Реакция сети

Тищенко снова вызвал шквал критику у пользователей сети. Среди самых ярких комментариев:

"Николай, палец на спусковом крючке! Меры безопасности";

"Что там по Ужгородской радванке?"

"Колян, с такого расстояния и слепой попадет!";

"А что, мишень в ответ тоже стрелять начала? На**я ли вам там броник?"

"Да уж хоть одна мафия сидит у темницы?"

Напомним, ранее Николай Тищенко попал в скандал из-за "рабочей" поездки в Таиланд. На фоне этого депутата исключили из "Слуги народа". Украинцы начали шутить, что Тищенко "готовит выход из бангкокского котла" и должен получить "медаль за оборону Пхукета".

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