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"Мишень начала стрелять в ответ": Тищенко опубликовал фото с тира, насмешив сеть

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
Дата публикации
Просмотры
1895
Время на прочтение
1 мин
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"Мишень начала стрелять в ответ": Тищенко опубликовал фото с тира, насмешив сеть

Фото: Николай Тищенко / Facebook

Народный депутат в очередной раз вызвал бурную реакцию сети.

Николай Тищенко показал, как стреляет в тире. Впрочем, удалось не похвастаться, а только всех насмешить.

Видеозапись народный депутат поделился на своей странице в фейсбуке.

Реакция сети

Тищенко снова вызвал шквал критику у пользователей сети. Среди самых ярких комментариев:

  • "Николай, палец на спусковом крючке! Меры безопасности";
  • "Что там по Ужгородской радванке?"
  • "Колян, с такого расстояния и слепой попадет!";
  • "А что, мишень в ответ тоже стрелять начала? На**я ли вам там броник?"
  • "Да уж хоть одна мафия сидит у темницы?"

Напомним, ранее Николай Тищенко попал в скандал из-за "рабочей" поездки в Таиланд. На фоне этого депутата исключили из "Слуги народа". Украинцы начали шутить, что Тищенко "готовит выход из бангкокского котла" и должен получить "медаль за оборону Пхукета".

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Дата публикации
Просмотры
1895
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