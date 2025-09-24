Мишка из роз за полмиллиона гривен: стало известно, для кого его делали

Цветочный медведь из роз / © скриншот с видео

Медведя, который гуляет по сети и якобы стоит полмиллиона гривен, на самом деле был меньше и состоял лишь из 4 тысяч роз. Это отдельный заказ для клиента, и его стоимость значительно ниже заявленной.

Об этом рассказала журналистка Ольга Шок в комментарии Киев24

«На самом деле, мы с вами все эти дни смотрели на совсем другого медведя. Я сегодня посетила этот цветочный, пообщалась с владелицей, и она мне рассказала, что медведь, который гуляет по сети, на самом деле это та композиция, которую они делали для того, чтобы установить рекорд. И он действительно состоит из 10 тысяч роз. А тот медведь, который заказывали у них, это был отдельный заказ. И вот там было видно, что в грузовик загружают медведя, но он значительно меньше, там 4 тысячи роз. И соответственно, этот медведь, на который вы все с вами смотрели, и все обсуждали, что за полмиллиона роз.

Она сказала, что рекордный медведь содержит в центре логотип компании и бренда, его создали в честь первого года работы студии. Книга рекордов Украины предложила установить такой рекорд, студия согласилась, и владелица рассказала, что над идеей работали несколько месяцев, а изготовление композиции заняло длительное время.

По ее словам, из-за неточной информации в соцсетях публика воспринимала совсем другой объект, а на самом деле рекордный медведь никогда не был предметом продажи и выглядел значительно масштабнее.

«Ну а тот медведь, который дарили, он все же стоит меньше, состоит только из 4 тысяч роз, а не из 10. Ну и соответственно, если бы он и был даже из 10 тысяч роз, он отметила мне владелица этой студии, что его бы невозможно было доказать. Именно поэтому мы с вами немного смотрели на другую информацию, и сетью все это распространялось, но не так корректно, как на самом деле оказалось», — пояснила журналистка.

Напомним, гигантский медведь из роз за 536 тысяч гривен, подаренный украинским бизнесменом или брендом, вызвал общественный резонанс и критику как проявление расточительства. Сеть возмутиласьиз-за подарка вместо помощи ВСУ.