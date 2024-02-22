"Миссии Джеймса Бонда": британский волонтер приехал в Украину на помощь другу и остался на два года

Работая с сетью международных волонтеров, британцы арендуют самолеты и оборудование и ездят на передовую.

Когда 24 февраля 2022 года в Украине началась большая война, группа британских волонтеров не смогла быть в стороне. Британцы признаются, что теперь их деятельность по вывозу детей и раненых напоминает "миссии Джеймса Бонда".

Об их истории рассказало издание The National.

Бывший ди-джей из Шотландии Юэн Кэмерон впервые приехал в Украину через месяц после полномасштабного российского вторжения. Он хотел спасти друга, но трагедия, свидетелем которой он стал, заставила остаться.

"Я приехал, чтобы помочь одному человеку, но сердце не отпускало меня домой. Незнакомцы пытались передать мне своих детей и просили спасти их", – рассказал он.

В конце концов, он основал благотворительную организацию ReactAid. Работая с сетью международных волонтеров, они арендуют самолеты и оборудование и ездят на передовую.

В Украине Кэмерон овладел навыками парамедика. Он и его коллега Крейг Бортвик, ранее бывший офицером по борьбе с терроризмом, не только поставляют лекарства и медицинское оборудование — группа спасла жизнь десяткам медиков и военнослужащих.

"Наши первые миссии были в стиле Джеймса Бонда: через знакомых мы арендовали вертолеты, чтобы вывезти людей в Германию или Польшу. Мы ездим в самые пострадавшие места", — отметил британский волонтер.

Среди тех, кого они спасли, — британский боец-добровольец Шариф Амин, которого буквально вытащили из окопов и везли 600 километров через Украину, чтобы доставить его к границе и самолету на спасительное лечение в Британию.

В другом случае они помогли ветерану армии США в Ираке Брайану Харлоу, который был в Украине и помогал обучать войска. Он наступил на мину, в результате чего потерял правую голень. На его эвакуацию ушло семь часов.

К группе волонтеров присоединилась акушерка из Манчестера Венди Уоррингтон, дед которой пережил нацистский концлагерь Освенцим и давал показания на Нюрнбергском процессе.

"Моя прабабушка и ее сестра погибли в Освенциме, поэтому когда два года назад я увидела, что происходит в Украине, это нашло во мне отзыв", — рассказала она в комментарии The National.

Сначала женщина поехала в Польшу и помогала беженцам, но не смогла просто сидеть и смотреть на очереди на границе с женщинами с детьми и младенцами.

"Я обещала семье, что не поеду в Украину, но уже через неделю мчалась в машине "скорой" в Мариуполь", — вспоминает медик.

Поездка, которая должна была длиться три недели, вылилась в два года.

В этом месяце группа планирует масштабную миссию по переселению 130 пожилых людей и сирот с востока Украины на Запад.

Напомним, известные иностранцы активно помогают Украине. Они собирают средства на гуманитарные нужды, доначат на ВСУ, дают благотворительные концерты и выступления и рассказывают правду о враждебных действиях российских окупантов на украинских землях. Более того, некоторые знаменитости решительно настроены получить гражданство Украины.

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