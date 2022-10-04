"Миссис Крым-2022" и ее подругу наказали за исполнение "Червоної калини"

Российский "суд" оштрафовал Ольгу Валееву, а ее подругу арестовали.

Во временно оккупированном Крыму российский "суд" оштрафовал на 40 тысяч рублей "Миссис Крым-2022" Ольгу Валееву и арестовал ее подругу на 10 суток за исполнение украинской песни "Червона калина".

Об этом сообщает издание "Крым.Реалии".

Женщин обвинили в "дискредитации" русской армии и "демонстрации нацистской символики". Ольга Валеева отделалась штрафом, поскольку у нее несовершеннолетние дети.

Российское МВД в Крыму также опубликовало видео с извинениями Ольги и ее подруги.

Напомним, в Крыму полиция провела проверку по факту опубликования видео, на котором "Миссис Крым-2022" Ольга Валеева вместе с подругой исполняет украинскую песню "Червона калина".

Позже Валеева написала в соцсети, что не знала о смысле песни.

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