"Миссис Крым-2022" и ее подругу наказали за исполнение "Червоної калини"

Российский "суд" оштрафовал Ольгу Валееву, а ее подругу арестовали.
Во временно оккупированном Крыму российский "суд" оштрафовал на 40 тысяч рублей "Миссис Крым-2022" Ольгу Валееву и арестовал ее подругу на 10 суток за исполнение украинской песни "Червона калина".
Об этом сообщает издание "Крым.Реалии".
Женщин обвинили в "дискредитации" русской армии и "демонстрации нацистской символики". Ольга Валеева отделалась штрафом, поскольку у нее несовершеннолетние дети.
Российское МВД в Крыму также опубликовало видео с извинениями Ольги и ее подруги.
Напомним, в Крыму полиция провела проверку по факту опубликования видео, на котором "Миссис Крым-2022" Ольга Валеева вместе с подругой исполняет украинскую песню "Червона калина".
Позже Валеева написала в соцсети, что не знала о смысле песни.
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