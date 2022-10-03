"Миссис Крым-2022" спела "Червону калину": российская полиция проводит расследование

Победительница конкурса красоты в оккупированном Крыму заявила, что не знала смысл песни и попросила перестать "писать ей оскорбления в соцсетях".

Во временно оккупированном Крыму российская полиция проводит проверку по факту опубликования видео, на котором "Миссис Крым-2022" Ольга Валеева исполняет украинскую песню "Червона калина".

Об этом сообщает издание "Крым.Реалии" со ссылкой на пресс-службу созданного оккупантами МВД Крыма.

Российские правоохранители, как говорится в сообщении, проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.

"По собранным полицейским материалам будет принято решение в соответствии с законодательством", — отметили российские полицейские.

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Теперь видео с исполнением Валеевой украинской песни удалено.

Инстаблогерша Валеева, которую знают по псевдониму "Рыжуля", написала в соцсети, что не знала о смысле песни и попросила перестать "писать ей оскорбления в соцсетях".

"Я знать не знала, что эта песня с чем-то связана и какая-то запрещенная! И пели мы ее без всяких смыслов и подсмыслов и символов! Просто спели украинскую песню (мы так думали, что это просто песенка, которую знаем давно)”, — написала она в Instagram.

Также крымская красавица отметила, что она украинка и мирно живет в Симферополе, где воспитывает двоих детей.

Напомним, во временно оккупированном Севастополе прошел конкурс красоты. На нем избрали четырех королев красоты "Крым весна – 2022". "Миссис королевой красоты" стала 34-летняя Ольга Валеева

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