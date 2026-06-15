"Мистецький арсенал" после обстрела: директор сообщила детали и провела исторические параллели

Киев пережил атаку / © Associated Press

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Национальный культурно-художественный и музейный комплекс «Мистецький арсенал» был поврежден во время массированной атаки РФ на Киев в ночь на 15 июня. Там вспыхнул пожар.

Генеральный директор «Мистецького арсенала» Олеся Островская-Люта рассказала, что «Шахед» врезался в здание около пяти утра.

«Похоже, этот дрон сначала влетел в мазепинскую башню Ивана Кущника, а взорвался на крыше Арсенала», — отметила она.

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По ее словам, спасательные работы продолжались до 9:30, и большая часть кровли левого крыла «Старого Арсенала» серьезно пострадала.

«Подробная оценка ущерба займет несколько дней. Но это точно будут существенные деньги на восстановление… Интересно, что российский дрон попал точно в то же место, что и немецкая бомба во время Второй мировой войны. Это какое-то мистическое совпадение, единство душ агрессоров? Но не знаю, может, у них и нет души», — добавила она.

Атака по Киеву 15 июня — что известно

Во время ночной атаки горели пожары почти во всех районах Киева, аварийно-спасательные службы работали на около 50 локациях. Среди поврежденных мест — десятки жилых домов, Киево-Печерская лавра, крупнейший терминал «Новой почты» в столице, музеи и другие культурные и административные здания.

В столице погибли пять человек в Оболонском, Голосеевском и Соломенском районах. Десятки раненых. По меньшей мере, 26 жилых домов повреждены.

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Впервые за время большого вторжения в Киеве была повреждена Киево-Печерская лавра, в частности Успенский собор. Кадры пожара этого исторического памятника уже облетели весь мир.

Министерство обороны России, в свою очередь, заявило, что комплекс зданий Киево-Печерской лавры якобы поражен ракетой американского зенитного ракетного комплекса «Патриот».

Однако, по данным министра внутренних дел Украины Игоря Клименко, после возгорания Киево-Печерской лавры и прибытия туда спасателей произошел еще один удар — по культурно-художественному и музейному комплексу «Мистецький арсенал».

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