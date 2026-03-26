"Мистическое убийство" в Украине: мужчина заявил, что расправился с женщиной из-за ее способностей

В Винницкой области осудили убийцу

В Могилев-Подольском горрайонном суде Винницкой области завершилось рассмотрение дела об убийстве.

Мужчину, который приехал в гости к давней знакомой с цветами и водкой, признали виновным в умышленном убийстве и уничтожении имущества. После ссоры он задушил пенсионерку подушкой, а затем поджег дом в трех местах, чтобы скрыть следы преступления.

Об этом говорится в приговоре суда.

Мужчина во время застолья поссорился с женщиной

Трагедия произошла 13 июня 2025 года. Обвиняемый решил навестить женщину, с которой находился в дружеских отношениях (она даже называла его «сыном»). Мужчина снял такси, купил пакет продуктов и букет цветов.

За столом во время употребления алкоголя между ними вспыхнул конфликт. По словам обвиняемого, женщина начала нецензурно выражаться в его адрес и адрес его матери. Ситуацию обострило то, что погибшая занималась гаданием.

«Она вылила на меня воду из банки и начала угрожать. Понимая, что она имеет особые способности, которые может использовать во вред мне и моей семье, я разозлился. Нанес удары в лицо, взял подушку и душил, пока она не перестала двигаться», — говорится в материале дела.

Мужчина убил знакомую и поджег ее дом

Чтобы скрыть убийство или «со злости», как объяснил сам фигурант, он совершил поджог. Экспертиза установила, что в доме было три независимых очага пожара. Мужчина просто закрыл дверь и уехал на том же такси, которое ждало его под воротами.

Сын погибшей, который был во дворе, заметил дым только через 10 минут после отъезда гостя. Он вытащил мать из огня, но она была уже мертвой. Кроме следов асфиксии (удушения), медики обнаружили на теле многочисленные гематомы и выбитую зубную пластину, которая застряла в гортани.

Решение суда

Суд признал мужчину вменяемым. Отягчающим обстоятельством стало совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения и против лица пожилого возраста. В то же время искреннее раскаяние и частичное возмещение расходов на погребение стали смягчающими факторами.

Вердикт суда:

За убийство (ч. 1 ст. 115 УК): 10 лет лишения свободы.

За поджог (ч. 2 ст. 194 УК): 6 лет лишения свободы.

Окончательное наказание (путем частичного сложения): 11 лет заключения.

Также суд частично удовлетворил гражданский иск внучки погибшей. Обвиняемый должен заплатить 1 980 000 гривен морального вреда и возместить расходы на адвоката. До вступления приговора в законную силу осужденный будет находиться под стражей.

