Митрополичий фонд ПЦУ построит временное жилье для семей, которые из-за войны остались под открытым небом

К середине лета будут построены дома для 50 семей, первые из них смогут заселиться уже в начале июня.

"Митрополичий фонд Православной Церкви Украины будет строить временное комфортное жилье для тех, кто сейчас в нем больше всего нуждается, – для украинских семей, чьи дома были разрушены оккупантами. Стоимость первого этапа инициативы – 20 миллионов гривен, их уже выделил фонду председатель его Меценатского совета Андрей Мацола", — об этом на своей фейсбук-странице сообщил Предстоятель Православной Церкви Украины Блаженнейший Митрополит Эпифаний.



На эти средства к середине лета будут построены дома для 50 семей, первые из них смогут заселиться уже в начале июня. Установка модульных домов будет начата с Киевской области: в Гостомеле, в селах Озерное, Мощун и других населенных пунктах, пострадавших во время войны.



"Рашисты умеют только уничтожать и разрушать, мы же, украинцы, умеем объединяться и строить. И это еще одно подтверждение того, что мы не один народ, а разные цивилизации. Гостомель, Озера, Мощун, Ирпень, Буча — все они рядом с Вышгородом, местом, где живет моя семья… Жители этих городов и сел – мои соседи… Тысячи из них сегодня, после российской оккупации, остались без собственного жилья, буквально без крова… Видя их горе, никто не может остаться равнодушным, а соседи тем более не могут остаться в стороне", — говорит Андрей Мацола, глава Меценатского совета Митрополичьего фонда Православной Церкви Украины.



Планируется, что впоследствии, после восстановления жилья семей на Киевщине, будет возможность передать это жилье другим пострадавшим от войны украинцам.

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