Митрополит Эпифаний объяснил, можно ли радоваться во время войны

Как можно праздновать и радоваться во время войны? Таким вопросом сейчас часто упрекают всех, кто вообще показывает хоть какие-то положительные эмоции. Под сокрушительную критику современных "книжников и фарисеев" попадают все подряд: и те, кто испытывает мгновение счастья от рождения ребенка, и те, кто создает новую семью, и те, кто устраивает праздник детям, чтобы их развлечь, и те, кто радуется возвращению защитника "в отпуск" хоть на несколько дней или заполнению очередной "банки" донатов, даже те, кто празднуют Пасху или просто благодарят Бога за возможность встретить еще один день рождения.

Однако радоваться можно и необходимо, чтобы во время страданий и испытаний восстанавливать свои духовные силы, стремления и желание жить, бороться и не сдаваться. Об этом написал предстоятель Православной церкви Украины митрополит Эпифаний в Facebook.

"Понятно, что форма празднования бывает разной... В то же время знаю, что абсолютное большинство людей понимает и ощущает на себе всю тяжесть нынешних испытаний войной. Но нельзя от того впадать в отчаяние, нельзя утопать в печали, грусти, в злобе, проклятиях и ненависти. Такая дорога ведет к погибели, прежде всего духовной", — отметил он.

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Митрополит Эпифаний призывает не преумножать гнев и осуждение, а жить и радоваться.

"Спасибо Богу за каждый миг этой жизни, радуйтесь добрым новостям и хорошим людям – они есть! Живитесь глотками весенней красоты вокруг, пусть маленькими и, может, непродолжительными, но всеми удовольствиями, которые дарят сегодня вашей душе утешение, радость и новые силы. Силы жить дальше, несмотря ни на что, Силы бороться, а не сдаваться.

Эти силы, по словам предстоятеля ПЦУ, нужно направлять не на критику и зло, а на добро. Не на разделение наших людей, а на их объединение. Не на разрушение человеческих связей и межличностного общения, а на их восстановление и поддержку.

"Человек, не умеющий испытывать радости, страдает опасной страстью печали, уныния и грусти. Для него все в жизни воспринимается только с темной стороны, он ничему не радуется, его ничто не удовлетворяет, обстоятельства кажутся крайне невыносимыми, он на все сетует, по любому поводу раздражается – словом, сама жизнь становится для него обузой. Очень часто это приводит к еще более опасному душевному состоянию, называемому отчаянием, когда человек теряет желание жить и стремится к смерти. Об этом говорит и апостол Павел, указывая, что: "Печаль ради Бога рождает неизменное покаяние во спасение, а печаль мирская вызывает смерть" (2 Кор. 7: 10)", – говорит он.

Митрополит Эпифаний объяснил, почему даже во время войны радоваться можно и нужно.

"Поэтому радоваться можно и необходимо, чтобы во время страданий и испытаний восстанавливать собственные духовные силы, стремления и желание жить, бороться и не сдаваться. Радость – это не громкий смех или шумные вечеринки. Радость может проявляться скромной улыбкой, светом или блеском глаз, нежной песней, ободряющим добрым словом, радушными объятиями, даже слезами. Но радость со слезами на глазах – глубокая, настоящая... Так радуйтесь! Как заповедал святой апостол Павел: "Всегда радуйтесь. Непрестанно молитесь. За все благодарите: ибо такова в отношении вас воля Божия во Христе Иисусе" (1 Сол. 5: 16 — 18)", — подытожил предстоятель Православной церкви Украины.

Напомним, ранее митрополит Эпифаний рассказал, будет ли ПЦУ благословлять однополые пары.

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