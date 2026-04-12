Митрополит Эпифаний поздравил украинцев с Пасхой

Митрополит Эпифаний / © прес-служба певца

Предстоятель Православной Церкви Украины Эпифаний поздравил украинцев со светлым праздником Пасхи.

Об этом говорится в сообщении на странице Facebook.

«Дорогие братья и сестры!

От тысячелетних святынь Киева — наших кафедральных соборов Святой Софии, Владимирского патриаршего и Михайловского Златоверхого, от украинской Печерской Лавры поздравляю вас с Пасхой.

Воскресение Христово — не символ и не легенда, но истина и реальность, вошедшая в человеческую историю и изменившая ее навсегда. Свет Христов, свет жизни не просто когда-то, в древности, засиял через воскресение Спасителя — через нашу веру во Христа воскресшего оно и ныне становится для нас оружием в борьбе с тьмой века сего.

Сегодня наш народ переживает тяжелое время войны. Но даже в этих обстоятельствах не угасает то, что составляет основу человеческой жизни — вера, надежда и любовь. Именно в этом состоит глубинный смысл Пасхи: свидетельствовать о том, что даже после самых тяжелых испытаний возможно возрождение, а сердце человека, не теряющего любви, становится местом, где растет обновленная бессмертная жизнь.

Добрые пожелания и слова надежды на победу света и правды пусть дойдут сегодня до всех детей Украины, где бы вы сейчас ни были, и прежде всего до наших героев-защитников. Желаю, чтобы светлый праздник Воскресения Христова обогащал жизнь каждого своим духовным смыслом, а Господь укреплял всех нас, даровал силы и мудрость для приумножения добрых дел.

Свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Итак, наполнимся этим светом, пусть оно будет нам оружием против зла, которое непременно терпит поражение и осуждение, ибо воистину Христос Воскрес!»

Напомним, 12 апреля христиане Православной церкви Украины и Украинской греко-католической церкви отмечают Пасху.

12 апреля прямые трансляции пасхальных богослужений из Киева состоятся на телеканале «Суспільне Культура», «Украинское радио» и радио «Культура», сообщает «Суспільне».